1. Mit Trenching kommt Glasfaser schneller unter die Erde.
In kurzen Videos erklären wir, wie der Glasfaserausbau funktioniert und wie die Glasfaser ins Haus kommt.
2. Wie der Spleiß-Patch-Baugruppenträger die Prüfung von Leitungen erleichtert.
3. Speed-Net-Rohrverbände für schnellen Glasfaserausbau.
4. Im Zentrum des WLAN steht der Router.
5. Was im Netzwerkkabel steckt.
6. WLAN Optimierung mit Mesh-Technik.
7. Am Ende der Glasfaser steht der ONT (Optical Network Termination).
8. Ein Blick hinter die Technik der Glasfaser-Teilnehmer-Anschlussdose.
9. Wozu Glasfaser-Patchkabel gebraucht werden.
10. Glasfaser-Zentrale im Mehrfamilienhaus.
11. Was ist eigentlich ein Netzverteiler?
12. Mit Muffen werden Glasfasern verbunden.
13. Minikabel zwischen Glasfaserverteiler und Telekom-Betriebsstelle.
14. Wie die Glasfaser vom Verteilerkasten ins Haus kommt.
15. Wenn Leerrohre für Glasfaser verlegt werden.
16. Kabelüberführungsgestell, was genau ist das?
17. Wie schaut es im Kabelschacht der Telekom aus?
18. Wie die Glasfaser durch die Hauswand kommt.
19. Hauptverteiler sind mehr als die Vermittlungsstellen von einst.
20. Was Glasfaser-Innenkabel im Mietshaus machen.
21. Etagenverteiler für Glasfaser in jedem Stockwerk.
22. Erdrakete – damit der Vorgarten geschont wird.
23. Die Optical Line Termination (OLT) hat es in sich.