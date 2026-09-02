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So funktioniert der Glasfaserausbau

Glasfaserausbau mit Erklärvideos
© Deutsche Telekom AG/Carsten Rentz

In kurzen Videos erklären wir, wie der Glasfaserausbau funktioniert und wie die Glasfaser ins Haus kommt.

1. Mit Trenching kommt Glasfaser schneller unter die Erde.

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2. Wie der Spleiß-Patch-Baugruppenträger die Prüfung von Leitungen erleichtert.

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3. Speed-Net-Rohrverbände für schnellen Glasfaserausbau. 

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4. Im Zentrum des WLAN steht der Router.

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 5. Was im Netzwerkkabel steckt.

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6. WLAN Optimierung mit Mesh-Technik.

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7. Am Ende der Glasfaser steht der ONT (Optical Network Termination).

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8. Ein Blick hinter die Technik der Glasfaser-Teilnehmer-Anschlussdose. 

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9. Wozu Glasfaser-Patchkabel gebraucht werden. 

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10. Glasfaser-Zentrale im Mehrfamilienhaus.

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11. Was ist eigentlich ein Netzverteiler? 

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12. Mit Muffen werden Glasfasern verbunden. 

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13. Minikabel zwischen Glasfaserverteiler und Telekom-Betriebsstelle.

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14. Wie die Glasfaser vom Verteilerkasten ins Haus kommt. 

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15. Wenn Leerrohre für Glasfaser verlegt werden. 

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16. Kabelüberführungsgestell, was genau ist das? 

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17. Wie schaut es im Kabelschacht der Telekom aus?

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18. Wie die Glasfaser durch die Hauswand kommt. 

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19. Hauptverteiler sind mehr als die Vermittlungsstellen von einst. 

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20. Was Glasfaser-Innenkabel im Mietshaus machen. 

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21. Etagenverteiler für Glasfaser in jedem Stockwerk. 

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22. Erdrakete – damit der Vorgarten geschont wird. 

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23. Die Optical Line Termination (OLT) hat es in sich. 

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