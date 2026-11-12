Zerstört der Ausbau mein Grundstück oder meine Wohnung?

„Ganz ehrlich: Ich habe keine Lust auf eine riesige Baustelle im Vorgarten. Da wird ja alles aufgerissen.“

Diese Sorge ist verständlich. In der Regel fällt der Glasfaserausbau auf dem eigenen Grundstück jedoch deutlich überschaubarer aus als befürchtet. Wie viel tatsächlich gebaut werden muss, hängt vom Leitungsweg, dem Untergrund, vorhandenen Leerrohren und der Bauweise des Hauses ab. Oft sind die Arbeiten nach kurzer Zeit abgeschlossen.

In manchen Fällen reichen kleine Baugruben und eine Bohrung durch die Außenwand. In anderen Fällen ist ein offener Kabelgraben nötig oder innerhalb des Gebäudes muss ein neuer Leitungsweg geschaffen werden. Moderne Verfahren machen die Baustelle also nicht unsichtbar – sie können den Eingriff aber deutlich begrenzen.

So kommt Glasfaser ins Haus

Zunächst werden die Glasfaserleitungen im Ort bis in die jeweiligen Straßen verlegt. Moderne Verlegeverfahren sorgen dafür, dass geöffnete Abschnitte häufig noch am selben Tag wieder geschlossen werden. Wie lange die Arbeiten tatsächlich dauern, hängt jedoch von Bauverfahren, Oberfläche und örtlichen Bedingungen ab.

Für den Hausanschluss wird die Leitung anschließend von der Straße bis zur Hauswand geführt. In vielen Fällen kommt dabei eine sogenannte Erdrakete zum Einsatz. Dafür genügen zwei kleinere Baugruben: eine an der Grundstücksgrenze und eine am Haus. Die Leitung wird unterirdisch zwischen beiden Punkten verlegt, ohne den gesamten Weg öffnen zu müssen. Dieses Video zeigt die Verwendung der Erdrakete für die Verlegung von Glasfaserkabeln, die den Vorgarten schont und eine effiziente Installation ermöglicht.

Eine Erdrakete lässt sich allerdings nicht auf jedem Grundstück einsetzen. Bei komplexeren Untergründen muss ein klassischer Kabelgraben (etwa 15 cm breit und 30 cm tief) von der Grundstücksgrenze bis zur Hauseinführung ausgehoben werden, was aber selten vorkommt. Aber auch bereits vorhandene Leerrohre auf dem Grundstück lassen sich häufig nutzen und können zusätzliche Arbeiten vermeiden.

Glasfaser verlegen bis in Ihre Wohnräume

Nachdem die Glasfaser bis an die Gebäudewand geführt wurde, installiert unser Fachpersonal den Hausanschluss und die Glasfaser-Dose. Der Ort der Montage unterscheidet sich von Ein- zu Mehrfamilienhäusern und die Verlegung orientiert sich in der Regel am bestehenden Kupfernetz.

Bei der Standardtmontage im Einfamilienhaus wird die Glasfaser-Dose im Umkreis von bis zu drei [AK2.1]Metern vom Glasfaser-Hausanschluss angebracht, dieser liegt meistens im Keller.

In Mehrfamilienhäusern verlegt die Telekom die Glasfaser vom Hausanschluss über Steigleitungen im Treppenhaus bis in die Wohnung. Dort erfolgt die Montage der Glasfaser-Dose im Umkreis von bis zu drei Metern um die Wohnungstür. Die Verlegung der Steigleitungen übernimmt die Telekom. Bestehende Kabelwege oder Leerrohre können die Verlegung erleichtern. Je nach Gebäude können aber auch hier Bohrungen, Kabelkanäle oder eine Aufputz-Verlegung notwendig sein.

Wenn die Standardmontage der Glasfaser-Dose (bis zu drei Meter vom Glasfaser-Eintrittspunkt im Einfamilienhaus bzw. bis zu drei Meter nach Wohnungseintritt im Mehrfamilienhaus) für Sie nicht passend ist, bestehen die folgenden Optionen:

A) Kabelweg vorab selbst vorbereiten

B) Service “Installation Glasfaser” buchen

C) Verlängerungsbox verwenden

Kleben statt Bohren

Gerade in Mehrfamilienhäusern können neue Verlegeverfahren zusätzliche Eingriffe reduzieren. Eine Möglichkeit sind besonders dünne Glasfaserleitungen, die entlang von Fußleisten, Ecken oder Wandkanten geklebt werden können. Sie sind schnell verlegt und fügen sich unauffällig in das Gebäude ein. Solche Klebelösungen können Bohrungen und Eingriffe in die Bausubstanz vermeiden oder reduzieren. Sie sind aber kein Verfahren für jedes Gebäude und jeden Leitungsweg. Welche Lösung passt, muss deshalb im konkreten Gebäude entschieden werden.

Auch ein möglichst schonender Ausbau bleibt eine Baumaßnahme und es kommt kurzzeitig zu Lärm, Schmutz oder auch Einschränkungen auf dem Grundstück. Alle geöffneten Flächen werden nach Abschluss der Arbeiten wieder geschlossen und vollständig instandgesetzt.

Am Ende steht jedoch eine lohnende Investition in eine leistungsfähige Infrastruktur mit langfristigen Vorteilen.

Ehrliche Erwartungen

Nicht jeder Anschluss verläuft identisch, denn Gebäude, Grundstücke und Leitungswege unterscheiden sich.

Beim Glasfaserausbau sind Arbeiten auf dem Grundstück und gegebenenfalls auch im Gebäude nötig. In den meisten Fällen lässt sich der Eingriff mit modernen Verfahren klein halten, doch bei komplexen Bedingungen können auch ein Kabelgraben, Bohrungen oder zusätzliche Leitungswege erforderlich sein.

Kurz gesagt

Die Sorge vor Bauarbeiten am eigenen Zuhause ist nachvollziehbar. Der tatsächliche Aufwand ist jedoch bei jedem Gebäude ganz individuell.

Erdraketen und vorhandene Leerrohre können den Tiefbau reduzieren. Ein offener Kabelgraben kann dennoch nötig sein.

Im Gebäude helfen vorhandene Leitungswege. Je nach Bauweise können Bohrungen, Kabelkanäle oder eine Aufputz-Verlegung erforderlich sein.

Klebekabel können in geeigneten Mehrfamilienhäusern zusätzliche Eingriffe vermeiden oder reduzieren.

Geöffnete Flächen werden wieder geschlossen, beziehungsweise instandgesetzt.

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