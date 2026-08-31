Betriebliche Kinderbetreuung

Eine zentrale Rolle spielen dabei die Plätze für die Kinderbetreuung, die die Telekom ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbietet. In Bonn stellt das Unternehmen rund 330 finanziell unterstützte Betriebskitaplätze zur Verfügung. Die Plätze sind auf vier Kindertagesstätten an unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet verteilt. Die Telekom-Einrichtungen werden von Kooperationspartnern der Telekom betrieben.

Mit ihrem Angebot an betrieblichen Kita-Plätzen geht die Telekom auch aud die neue Arbeitskultur des Konzerns - das "neue Normal - ein. Ein wichtiges Element dieser Kultur ist die flexible Gestaltung der Arbeitszeiten durch die Mitarbeiter. Flexibel sind dementsprechend auch die Öffnungszeiten der Telekom-Kitas. Die Einrichtungen haben nicht nur an den Arbeitstagen lange geöffnet, sie haben im Vergleich zu anderen Kindertagesstätten auch nur geringe Schließzeiten. Lediglich an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr bieten die Kitas keine Betreuung an. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telekom bedeutet das, dass sie ihre eigenen Arbeitszeiten und die Betreuungszeiten ihres Nachwuchses bestmöglich aufeinander abstimmen können. Für Sondersituationen, in denen Telekom-Mitarbeiter ihr Kind nicht in die Kita bringen können – etwa bei einer Erkrankung des Kindes -, bietet die Telekom die Gelegenheit, in einem speziell eingerichteten Eltern-Kind-Büro zu arbeiten oder eine Notfallbetreuung in Anspruch zu nehmen.

Über die betrieblichen Kindertagesstätten hinaus bietet die Telekom in Bonn weitere Möglichkeiten, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die optimale Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf zu eröffnen. So kooperiert das Unternehmen in der Bundesstadt mit dem „Netzwerk Kindertagespflege Bonn“. Dieser Verbund gemeinnütziger Einrichtungen vermittelt beispielsweise qualifizierte Tagesmütter.

Auch an ihrem Konzernstandort Bonn bietet die Telekom darüber hinaus ein finanziell unterstütztes zweiwöchiges Ferienbetreuungsangebot in den Sommerferien für Mitarbeiterkinder im Grundschulalter. Für ältere Kinder ab zwölf Jahren können Mitarbeiter ein Sommercamp buchen.