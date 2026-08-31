Bereits seit 2004 verbindet das Junge Theater Bonn (JTB) und die Deutsche Telekom eine enge Partnerschaft. Mit dieser Zusammenarbeit möchte die Telekom die positive Entwicklung des Jungen Theaters nachhaltig unterstützen und das JTB noch stärker als wichtiges Element der Kulturstadt Bonn etablieren.

Aus Sicht der Telekom ist es im Internetzeitalter von zentraler Bedeutung, Kindern und Jugendlichen Kulturerleben und Medienkompetenz gleichermaßen zu vermitteln. Die Produktionen und Projekte des Jungen Theaters Bonn setzen hier immer wieder Maßstäbe. Damit möglichst viele Kinder und Jugendliche an dem Theatererlebnis teilhaben können, bieten JTB und Telekom als wichtigen Baustein ihrer Partnerschaft mit dem „Telekom 5 Euro Ticket“ eine ermäßigte Eintrittskarten-Kategorie. Ein Kontingent dieser Ticketvariante bietet das JTB für alle jährlich annähernd 150 Nachmittags- und Abendvorstellungen an. Zusätzlich zu diesen Tickets finanziert die Telekom in jedem Jahr mehrere hundert „Telekom Sozialtickets“ für Kindergarten- und Schulkinder, deren Eltern aus wirtschaftlichen Gründen den Theaterbesuch nicht zahlen können.

Unter dem Dach der Partnerschaft initiieren Junges Theater Bonn und Telekom immer wieder ambitionierte Theaterprojekte, die sich in Schulen umsetzen lassen. Dazu gehörte beispielsweise ein medienpädagogisches Projekt, im dem sich Kinder aus vierten Grundschulklassen in eigenen Theaterstücken mit den Möglichkeiten und Risiken des Internets auseinandersetzen. Das JTB stellt für die Arbeit in den Schulen erfahrene Theaterpädagogen zur Verfügung.

Überhaupt spielt die Digitalisierung auch beim Jungen Theater Bonn eine immer größere Rolle. So finanziert die Telekom im Rahmen des Sponsorings das Online-Angebot „Stage Door“ auf der Homepage des JTB. Kinder und Jugendliche erhalten hier einen Einblick hinter die Kulissen eines professionellen Theaters und können dabei viel über Theater und die dortigen Berufe lernen. Vor allem aber werden sie angeregt, selbst kreativ zu werden und sich zum Beispiel an der Entwicklung neuer Theaterstücke oder an der Gestaltung eines Bühnenbildes zu beteiligen.

Darüber hinaus hat die Telekom mit dem JTB vereinbart, den großen Saal des Telekom Forum immer wieder für Premierenveranstaltungen des Jungen Theaters zu öffnen und so diesen tollen Produktionen eine noch größere Bühne zu geben.