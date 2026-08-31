Kultur in Bonn
Die Bedeutung der Geburtsstadt Beethovens unterstreichen wir unter anderem mit der Telekom Beethoven Competition und dem Beethovenfest.
Die Bedeutung der Geburtsstadt Beethovens unterstreichen wir unter anderem mit der Telekom Beethoven Competition und dem Beethovenfest.
Alle zwei Jahre lädt die Deutsche Telekom junge Talente aus aller Welt zu einem der renommiertesten Klavierwettbewerbe ein. Die Telekom Beethoven Competition (TBC) bringt seit 2005 herausragende junge Pianistinnen und Pianisten in die Geburtsstadt Ludwig van Beethovens und macht Bonn zum Zentrum der internationalen Klavierwelt. Der Wettbewerb widmet sich dem musikalischen Erbe des großen Komponisten und setzt zugleich Impulse für die Zukunft der klassischen Musik.
Die alle zwei Jahre stattfindende Competition zählt zu den weltweit führenden Wettbewerben für klassische Pianistinnen und Pianisten. Junge Talente erhalten die Möglichkeit, ihr Können vor einer hochkarätig besetzten internationalen Jury unter Beweis zu stellen und ihre Karriere auf das nächste Level zu heben. Neben attraktiven Preisgeldern winken bedeutende Konzertengagements sowie eine nachhaltige Förderung. Die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler liegt der Deutschen Telekom besonders am Herzen. Mit der Telekom Beethoven Competition engagiert sich das Unternehmen aktiv für die internationale musikalische Nachwuchsförderung und schafft eine Bühne für außergewöhnliche Talente.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentieren sich in mehreren Wettbewerbsrunden mit einem anspruchsvollen Repertoire, das die gesamte Bandbreite des Beethoven’schen Schaffens umfasst – von frühen Sonaten bis hin zu den späten Meisterwerken. Gefragt sind dabei nicht nur technische Brillanz und Virtuosität, sondern auch eine tiefgehende musikalische Interpretation und künstlerische Persönlichkeit.
Die Wettbewerbsrunden sind öffentlich und bieten Klassikfans die besondere Gelegenheit, außergewöhnliche junge Künstlerinnen und Künstler live zu erleben. Höhepunkt der Competition ist das große Orchesterfinale, bei dem die Finalistinnen und Finalisten gemeinsam mit dem Beethoven Orchester Bonn Beethovens Klavierkonzerte interpretieren. Darüber hinaus wird der Wettbewerb per Livestream weltweit übertragen und erreicht so ein internationales Publikum.
Die Telekom Beethoven Competition wird von der Deutschen Telekom in Kooperation mit dem Beethovenfest Bonn veranstaltet und gemeinsam mit Steinway & Sons als Exklusivpartner realisiert. Die Verbindung aus Tradition, Innovation und internationalem kulturellem Austausch prägt die besondere Atmosphäre dieses Wettbewerbs – mitten in der Beethovenstadt Bonn.
Alle Termine, Teilnehmenden und Ticketinformationen finden Sie auf der offiziellen Website unter www.telekom-beethoven-competition.de.
Alljährlich im Herbst ehrt die Bundesstadt Bonn ihren berühmtesten Sohn, das Musikgenie Ludwig van Beethoven, mit einem mehrwöchigen Festival. Das Beethovenfest Bonn präsentiert neben einer großen Zahl von Konzerten auch viele weitere Veranstaltungen rund um das Schaffen Beethovens. Mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler treten im Rahmen des Beethovenfestes auf. Bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher erleben das international beachtete Festivalprogramm. Intendant seit 2022 ist Steven Walter.
Die Deutsche Telekom fördert und sponsort das Beethovenfest bereits seit 2003, seit 2012 ist sie einer der Hauptsponsoren. Dieses Engagement unterstreicht die Verbundenheit mit der Kulturregion Bonn und dem reichen musikalischen Erbe der Geburtsstadt Beethovens. Im Rahmen des Beethovenfestes stellt die Telekom immer wieder beeindruckende Konzerterlebnisse vor, etwa mit den Wiener Philharmonikern oder dem Aurora Orchestra London. Auch neue, außergewöhnliche Konzertformate, die das Beethovenfest als innovatives Musikereignis positionieren, fördert der Konzern bewusst. Regelmäßig finden Veranstaltungen des Beethovenfestes im Telekom Forum am rechtsrheinischen Unternehmensstandort am Bonner Landgrabenweg statt.
Alle zwei Jahre stellt die Telekom eine direkte Verbindung her zwischen dem Beethovenfest und der renommierten Telekom Beethoven Competition, in der junge Nachwuchspianisten ihr Können in einem Wettbewerb vorstellen. Das Beethovenfest ist Hauptpartner des Klavierwettbewerbs. Die Verknüpfung von Festival und Beethoven Competition führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für die beiden kulturellen Highlights. Die Sieger des Klavierwettbewerbs treten regelmäßig mit eigenen Konzerten beim Beethovenfest auf.
Eines der besonderen Telekom-Projekte beim Beethovenfest Bonn ist die Kooperation des Beethovenfests mit Telekom Electronic Beats. Das europaweite Musikprogramm geht seit dem Jahr 2000 eine tiefgreifende Symbiose mit Musik, Design, Kunst, Fashion und neuen Technologien ein und setzt immer wieder eigene Impulse. Seit 2022 laden Telekom und Beethovenfest zu einem Konzert mit einem hochkarätigen Live-Electronic-Act ein, kuratiert von Telekom Electronic Beats.
Weitere Informationen unter: www.beethovenfest.de
Alljährlich im Herbst ehrt die Bundesstadt Bonn ihren berühmtesten Sohn, das Musikgenie Ludwig van Beethoven, mit einem mehrwöchigen Festival. Das Beethovenfest Bonn präsentiert neben einer großen Zahl von Konzerten auch viele weitere Veranstaltungen rund um das Schaffen Beethovens. Mehr als 2.000 Künstlerinnen und Künstler treten im Rahmen des Beethovenfestes auf. Bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher erleben das international beachtete Festivalprogramm. Intendant seit 2022 ist Steven Walter.
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Die Deutsche Telekom ist seit langem einer der Hauptsponsoren des Beethovenfestes. Dieses Engagement unterstreicht die Verbundenheit mit der Kulturregion Bonn und dem reichen musikalischen Erbe der Geburtsstadt Beethovens. Im Rahmen des Beethovenfestes stellt die Telekom immer wieder beeindruckende Konzerterlebnisse vor, etwa mit den Wiener Philharmonikern oder dem Aurora Orchestra London. Auch neue, außergewöhnliche Konzertformate, die das Beethovenfest als innovatives Musikereignis positionieren, fördert der Konzern bewusst. Regelmäßig finden Veranstaltungen des Beethovenfestes im Telekom Forum am rechtsrheinischen Unternehmensstandort am Bonner Landgrabenweg statt.
Alle zwei Jahre stellt die Telekom eine direkte Verbindung her zwischen dem Beethovenfest und der renommierten Telekom Beethoven Competition, in der junge Nachwuchspianisten ihr Können in einem Wettbewerb vorstellen. Das Beethovenfest ist Hauptpartner des Klavierwettbewerbs. Die Verknüpfung von Festival und Beethoven Competition führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für die beiden kulturellen Highlights. Die Sieger des Klavierwettbewerbs treten regelmäßig mit eigenen Konzerten beim Beethovenfest auf.
Eines der besonderen Telekom-Projekte beim Beethovenfest Bonn ist die Kooperation des Beethovenfests mit Telekom Electronic Beats. Das europaweite Musikprogramm geht seit dem Jahr 2000 eine tiefgreifende Symbiose mit Musik, Design, Kunst, Fashion und neuen Technologien ein und setzt immer wieder eigene Impulse. Seit 2022 laden Telekom und Beethovenfest zu einem Konzert mit einem hochkarätigen Live-Electronic-Act ein, kuratiert von Telekom Electronic Beats.
Weitere Informationen unter: www.beethovenfest.de