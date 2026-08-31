Kultur in Bonn

Alljährlich im Herbst ehrt die Bundesstadt Bonn ihren berühmtesten Sohn, das Musikgenie Ludwig van Beethoven, mit einem mehrwöchigen Festival. Das Beethovenfest Bonn präsentiert neben einer großen Zahl von Konzerten auch viele weitere Veranstaltungen rund um das Schaffen Beethovens. Mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler treten im Rahmen des Beethovenfestes auf. Bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher erleben das international beachtete Festivalprogramm. Intendant seit 2022 ist Steven Walter.

Die Deutsche Telekom fördert und sponsort das Beethovenfest bereits seit 2003, seit 2012 ist sie einer der Hauptsponsoren. Dieses Engagement unterstreicht die Verbundenheit mit der Kulturregion Bonn und dem reichen musikalischen Erbe der Geburtsstadt Beethovens. Im Rahmen des Beethovenfestes stellt die Telekom immer wieder beeindruckende Konzerterlebnisse vor, etwa mit den Wiener Philharmonikern oder dem Aurora Orchestra London. Auch neue, außergewöhnliche Konzertformate, die das Beethovenfest als innovatives Musikereignis positionieren, fördert der Konzern bewusst. Regelmäßig finden Veranstaltungen des Beethovenfestes im Telekom Forum am rechtsrheinischen Unternehmensstandort am Bonner Landgrabenweg statt.

Alle zwei Jahre stellt die Telekom eine direkte Verbindung her zwischen dem Beethovenfest und der renommierten Telekom Beethoven Competition, in der junge Nachwuchspianisten ihr Können in einem Wettbewerb vorstellen. Das Beethovenfest ist Hauptpartner des Klavierwettbewerbs. Die Verknüpfung von Festival und Beethoven Competition führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für die beiden kulturellen Highlights. Die Sieger des Klavierwettbewerbs treten regelmäßig mit eigenen Konzerten beim Beethovenfest auf.

Eines der besonderen Telekom-Projekte beim Beethovenfest Bonn ist die Kooperation des Beethovenfests mit Telekom Electronic Beats. Das europaweite Musikprogramm geht seit dem Jahr 2000 eine tiefgreifende Symbiose mit Musik, Design, Kunst, Fashion und neuen Technologien ein und setzt immer wieder eigene Impulse. Seit 2022 laden Telekom und Beethovenfest zu einem Konzert mit einem hochkarätigen Live-Electronic-Act ein, kuratiert von Telekom Electronic Beats.

Weitere Informationen unter: www.beethovenfest.de