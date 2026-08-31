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Kultur in Bonn

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Die Bedeutung der Geburtsstadt Beethovens unterstreichen wir unter anderem mit der Telekom Beethoven Competition und dem Beethovenfest.

Alle zwei Jahre lädt die Deutsche Telekom junge Talente aus aller Welt zu einem der renommiertesten Klavierwettbewerbe ein. Die Telekom Beethoven Competition (TBC) bringt seit 2005 herausragende junge Pianistinnen und Pianisten in die Geburtsstadt Ludwig van Beethovens und macht Bonn zum Zentrum der internationalen Klavierwelt. Der Wettbewerb widmet sich dem musikalischen Erbe des großen Komponisten und setzt zugleich Impulse für die Zukunft der klassischen Musik.

Die alle zwei Jahre stattfindende Competition zählt zu den weltweit führenden Wettbewerben für klassische Pianistinnen und Pianisten. Junge Talente erhalten die Möglichkeit, ihr Können vor einer hochkarätig besetzten internationalen Jury unter Beweis zu stellen und ihre Karriere auf das nächste Level zu heben. Neben attraktiven Preisgeldern winken bedeutende Konzertengagements sowie eine nachhaltige Förderung. Die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler liegt der Deutschen Telekom besonders am Herzen. Mit der Telekom Beethoven Competition engagiert sich das Unternehmen aktiv für die internationale musikalische Nachwuchsförderung und schafft eine Bühne für außergewöhnliche Talente.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentieren sich in mehreren Wettbewerbsrunden mit einem anspruchsvollen Repertoire, das die gesamte Bandbreite des Beethoven’schen Schaffens umfasst – von frühen Sonaten bis hin zu den späten Meisterwerken. Gefragt sind dabei nicht nur technische Brillanz und Virtuosität, sondern auch eine tiefgehende musikalische Interpretation und künstlerische Persönlichkeit.

Die Wettbewerbsrunden sind öffentlich und bieten Klassikfans die besondere Gelegenheit, außergewöhnliche junge Künstlerinnen und Künstler live zu erleben. Höhepunkt der Competition ist das große Orchesterfinale, bei dem die Finalistinnen und Finalisten gemeinsam mit dem Beethoven Orchester Bonn Beethovens Klavierkonzerte interpretieren. Darüber hinaus wird der Wettbewerb per Livestream weltweit übertragen und erreicht so ein internationales Publikum.

Die Telekom Beethoven Competition wird von der Deutschen Telekom in Kooperation mit dem Beethovenfest Bonn veranstaltet und gemeinsam mit Steinway & Sons als Exklusivpartner realisiert. Die Verbindung aus Tradition, Innovation und internationalem kulturellem Austausch prägt die besondere Atmosphäre dieses Wettbewerbs – mitten in der Beethovenstadt Bonn.

Alle Termine, Teilnehmenden und Ticketinformationen finden Sie auf der offiziellen Website unter www.telekom-beethoven-competition.de.

Engagement in Bonn

Wir fühlen uns mit dem Sitz unserer Konzern-Zentrale verbunden und engagieren uns für den Standort Bonn.

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