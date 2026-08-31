Regionale Sponsoring-Aktivitäten verwandeln das Forum in eine Begegnungsstätte für kultur- oder sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger. Als gesellschaftlicher Treffpunkt für Konzerte, Theaterproduktionen, Lesungen und viele weitere Events ist das Telekom Forum in Bonn fest etabliert.

Das Jazzfest Bonn ist bei Musikliebhabern über die Grenzen der Bundesstadt hinaus bekannt. Als Hauptsponsor zählt die Telekom seit vielen Jahren zu den großen Förderern des Festivals. Mit seiner 60 qm großen LED Wand sowie der vorhandenen Licht- und Tontechnik gehört das Telekom Forum zu den Festival-Spielstätten, an denen internationale Top-Stars wie der britische Geigen-Virtuose Nigel Kennedy mit seinem Jimmi Hendrix Projekt oder Grammy-Preisträger Thomas Quasthoff immer wieder mitreißende Konzerte geben.

Auch andere Kulturhighlights wie das „Over the Border“ Musik-Festival mit einer Afro-Luso Night – ein Konzertabend mit afrikanisch-portugiesischer Musik – und die Abschlussparty des „Panamafestival“ mit Electronic Dance Music waren bereits im Telekom Forum zu Gast. Seit 2004 gastiert das Junge Theater Bonn immer wieder mit Premierenproduktionen im großen Saal des Forums. Auch weiteren Bonner Kulturprojekten, etwa des Vereins „Kinder ins Konzert, oder von Schulen der Region, hat die Telekom im Telekom Forum die Bühne bereitet.

Das gilt auch für das Public Viewing, das der Konzern unter dem Motto Family and Friends zu großen Sport-Events wie Fußballwelt- und Europameisterschaften im Telekom Forum veranstaltet. Bei den Turnierspielen der deutschen Nationalmannschaft verwandelte die Telekom zusammen mit vielen hundert Fans das Forum in eine Fußballarena, Stadionatmosphäre inklusive.