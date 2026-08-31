Partnerschaften

Die Deutsche Telekom ist seit 2008 Nationaler Förderer der Stiftung Deutsche Sporthilfe und fördert seitdem national olympische und paralympische Spitzensportler.

Zudem hat das Unternehmen sein Engagement für die Stiftung weiter ausgebaut. Als Partner der Juniorsportler:innen vergibt der Konzern gemeinsam mit der Deutschen Sporthilfe den wichtigsten Nachwuchspreis im deutschen Sport.

Ein Schwerpunkt der Partnerschaft ist die Förderung des paralympischen Sports und seiner Topathleten in Deutschland.

Unter anderem durch spezielle Bewerbertrainings bietet die Telekom geförderten Athlet*innen Hilfestellung bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung.

Neben der Unterstützung im Bereich der Karriereplanung, bietet die Telekom den von der Sporthilfe geförderten Athlet*innen unter anderem auch Praktika und attraktive Mobilfunk-Angebote zu vergünstigten Konditionen an.