Corporate Digital Responsibility - Unsere Perspektive

Der Wandel unserer Welt hat enorm an Geschwindigkeit zugenommen. Klimawandel, demografischer Wandel, soziale Ungleichheit und technologischer Fortschritt - die Veränderungen betreffen uns alle, im Positiven, wie im Negativen. Wir als Gesellschaft stehen vor der Herausforderung, dies nun erfolgreich zu meistern und zu gestalten und uns so weiterzuentwickeln. Wir als Deutsche Telekom verfolgen dabei ein Ziel: alle miteinander zu verbinden. Das ist unser Beitrag. Mit dabei zu sein in der digitalen Welt ist so zentral, dass es jeden Menschen betrifft. Für dieses stehen wir ein und verpflichten unsere Geschäftspartner*innen und Lieferant*innen.

Verantwortungsvolle Digitalisierung ist die Übertragung unserer gelebten Unternehmensverantwortung in einer zunehmend digitalisierten Welt. Aus dieser Überzeugung heraus gestalten wir unsere internen Prozesse, unsere Geschäftsaktivitäten und -beziehungen, wir passen unser Produktportfolio und unser Serviceangebot an, wir stehen auf für Gemeinschaft und setzen uns gegen die Spaltung der Gesellschaft ein. Mit unserer Initiative zeigen wir das Spektrum unserer Digitalen Verantwortung auf. Wir schaffen Transparenz darüber, wie wir als Deutsche Telekom dazu beitragen, die Gesellschaft enger nachhaltig miteinander zu verbinden - jeden Menschen in seiner ganzen Individualität. Der Mensch ist der Mittelpunkt unseres Handelns.