Das Fundament der Digitalen Verantwortung - Recht und Gesetz

Unsere digitale Haltung, unsere Digitale Verantwortung ist durch unser demokratisches Selbstverständnis geprägt. Wir erfüllen deshalb nicht nur die gesetzlichen Mindeststandards, sondern gehen in die Selbstverpflichtung bei Themen, die uns besonders am Herzen liegen.

Als eines der Gründungsmitglieder der CDR-Initiative des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV), welches nun in das Bundesministerium für Verbraucherschutz und Umwelt übergegangen ist, haben wir uns freiwillig auf den CDR-Kodex verpflichtet, der handlungsleitende Prinzipien und Zielsetzungen enthält. Darüber hinaus gestalten wir den Diskurs in Gesellschaft, Politik und Industrie zum Beispiel durch unsere aktive Mitarbeit in der Verbandslandschaft sowie in unserem Engagement im Rahmen der Industrie 4.0 sowie durch das Einbringen unserer Expertise im Rahmen der kollaborativen Zusammenarbeit mit Organisationen wie acatech oder als Unterzeichner der Charta digitale Vernetzung , sowie bei vielen anderen. Zum Thema Digitale Ethik in der Digitalisierung leisten wir so in unterschiedlichen Initiativen unseren Beitrag. Wir sind Vorreiter und wollen es bleiben.

Wir verstehen uns als Gesprächspartner in einer komplexer werdenden digitalen Welt und beteiligen uns aktiv an gesellschaftspolitischen Debatten: verantwortungsvoll, fair und faktenbasiert. So bewerten wir und stellen auch nach außen dar, was Regulatorik für unser Geschäft bedeutet, oder was sich für unsere Kund*innen ändert (Politik und Regulierung). Auf den unterschiedlichen Plattformen, in Vereinen und Foren gestalten wir aktiv mit, wie ein Digitales Miteinander vertrauens- und verantwortungsvoll aussehen kann.

Im Fundament unseres Hauses der Digitalen Verantwortung ist Recht und Gesetz auch deswegen ein Grundstein, da unser gesamtes Handeln immer in Einklang mit den Gesetzen und Pflichten steht. Denn Geschäftserfolg braucht neben guten Produkten und Services auch rechts- und gesetzeskonformes Verhalten von Vorständ*innen, Geschäftsführer*innen, Führungskräften sowie aller Mitarbeitenden (Beschäftigte). Wir haben daher ganz klare Anforderungen an unsere Beschäftigten und unsere Lieferant*innen (PDF, 221 KB). Dass diese eingehalten werden, überprüfen wir nicht nur an Hand unserer Prozesse, sondern haben auch ein Hinweisgeberportal eingerichtet, durch das jeder die Möglichkeit hat, Fehlverhalten anzuzeigen. Auch geben wir allen die Möglichkeit, missbräuchliche Internetnutzung zu melden (Missbrauchsmelder). Das schafft Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Reputation.