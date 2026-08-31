Das Fundament der Digitalen Verantwortung - Transparenz und Dialog

Wir kommunizieren mit unseren Kund*innen und unter uns Kolleg*innen immer im Dialog. Dies bedeutet, wir diskutieren offen und hören einander vorurteilsfrei zu. Unsere Kommunikation, sowie unsere Handlungen sind geprägt durch Respekt, Integrität und Transparenz. Für unsere Handlungsfelder und Aktivitäten gilt, dass wir uns erklären. Wir stellen unseren Beitrag zu Gesellschaft und Politik offen dar.

Wir zeigen, wie wir verantwortungsvoll Handeln. Wir legen dar, was wir tun. Unter anderem sind wir als Telekommunikationsunternehmen gesetzlich dazu verpflichtet, Sicherheitsbehörden zu unterstützen. Beispielsweise bei Überwachungsmaßnahmen, über die Telekommunikationsverbindungen mitverfolgt oder aufgezeichnet werden können. Diese Aktivitäten veröffentlichen wir in unserem Transparenzbericht. Auch unsere Beiträge und Positionen, welche wir zu relevanten Themen (zum Beispiel DSGVO (PDF, 457 KB)) haben, machen wir öffentlich und fördern den Dialog dazu.

Als Dialog verstehen wir den Umgang miteinander und die Art und Weise wie wir Wissen, Erfahrungen und Informationen austauschen - unter Beschäftigten, Kund*innen und Geschäftspartner*innen. Diese zielgruppengerecht zu gestalten ist Teil unser Kommunikationsstrategie. Wer in diesen dynamischen Zeiten erfolgreich Kommunikation gestalten möchte, muss über Grenzen der Kommunikationsdisziplinen hinausdenken. Zentral für uns ist es daher, die unterschiedlichen Anspruchsgruppen (Stakeholder) mit unterschiedlichen Formaten (zum Beispiel Investoren Gespräche, Ideenschmiede) mitzunehmen und zu begeistern. Dabei zeigen wir alle Seiten von Digitalisierung auf: Chancen ebenso wie Risiken. Nur durch diesen Dialog und transparenten Austausch können wir unsere Verantwortung weiter ausgestalten und Ängste der Beteiligten nehmen.