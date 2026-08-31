Ein Blick auf unsere Handlungsfelder – Klima- und Ressourcenschutz

Wir bei der Deutschen Telekom setzen uns ganzheitlich für den Klimaschutz ein, indem wir konsequent unsere Umweltbelastungen und die unserer Kund*innen, wenn sie unserer Produkte nutzen, reduzieren. Die Digitalisierung bietet Chancen, die wir nutzen und Herausforderungen, denen wir uns stellen, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies gehen wir aktiv an: Entlang der Wertschöpfungskette betrachten wir hierbei die aktuellen sowie zukünftigen Auswirkungen auf Klima und Ressourcen.

Wir stellen dabei sowohl unser eigenes Handeln und Verhalten sowie das unserer Lieferant*innen, Geschäftspartner*innen und Kund*innen auf den Prüfstand. Unsere Aktivitäten sind ausgerichtet an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, mit dem Ziel ressourcenschonend und sozial gerecht zu sein.

Mit unseren neuen Labeln #GreenMagenta und #GoodMagenta zeigen wir, wie wir unserer Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft gerecht werden. Wir bieten nicht nur das beste Netz, sondern sorgen auch für besonders grüne und nachhaltige Produkte sowie Initiativen - all das verstehen wir unter #GreenMagenta. Dass wir unsere Zukunft nicht nur digitaler, sondern auch sicherer, gerechter und lebenswerter machen, nennen wir #GoodMagenta. Die neuen Labels ersetzen seit 2021 unser bisheriges “we care” Label.

Unseren Beitrag zu Klima- und Ressourcenschutz leisten wir auf zwei verschiedene Arten. Wir als Deutsche Telekom verringern stetig unseren eigenen ökologischen Fußabdruck ( Packaging, Grünes Netz). Schon heute ist unser Netz grün. Vom Mobilfunk bis zum Highspeed-DSL-Netz haben wir unsere Netze vollständig auf Strom aus erneuerbaren Energien umgestellt. Zudem versuchen wir mit innovativen Methoden, wie einer stromsparenden Programmierung, oder grünen Blockchains neue Wege für eine klimafreundliche Zukunft zu gehen und nehmen unsere Geschäftspartner*innen und Lieferant*innen mit in die Pflicht. Unsere Ziele sind ambitioniert: Bis 2025 werden wir bei unseren eigenen Emissionen (Scope 1 und 2) klimaneutral. Dazu werden wir unsere weltweiten Emissionen um bis zu 95 Prozent reduzieren. Die letzten rund fünf Prozent unseres CO2-Fußabdruckes werden wir durch hochwertige CO2-Bindungsprojekte neutralisieren. Bis spätestens 2040 werden wir entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette vollständig klimaneutral sein.

Außerdem ermöglichen wir es unseren Kund*innen selbst, umweltfreundlicher und nachhaltiger unterwegs zu sein. Mit dem Eco Rating bieten wir Kund*innen die Möglichkeit über ein branchenweites Nachhaltigkeits-Bewertungssystem für Handys, informierte und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Durch nachhaltige Smartphones, grüne Handyhülle und die Möglichkeit zum Recycling können alle ihren Beitrag leisten. Mit unseren Serviceangeboten nutzen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung auch dazu, unsere Geschäftskund*innen bei ihren Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen ( Remote TestLab, Flughafen, SAP Cloud).

Viele weitere Initiativen und Informationen zu unserer Nachhaltigkeitszielen und Aktivitäten haben wir in unserem CR Bericht zusammengefasst. Wir sind überzeugt davon, dass nur eine nachhaltige Digitalisierung auch erfolgreich sein kann. Wir leisten unseren Beitrag dazu, denn nur gemeinsam können wir die Herausforderung Klimawandel meistern.