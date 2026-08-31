"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Teil unserer DNA 

1 Minute Lesezeit

“Vieles kann und wird heutzutage digitalisiert. New Work beeinflusst dabei die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Es basiert auf einem Menschenbild, was von Vertrauen und Verantwortung geprägt ist. Wir wollen ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich Mitarbeitende entfalten können – zum Wohle unseres Unternehmens. Das ist unsere Ambition. Denn mit den Mitarbeitenden fängt alles an. Nur so kann New Work gelingen.” Birgit Bohle, Vorstandsmitglied Personal und Recht, Arbeitsdirektorin Deutsche Telekom AG

BI_portrait-Bohle_X
Birgit Bohle, Vorstandsmitglied Personal und Recht, Arbeitsdirektorin. © Deutsche Telekom

Wir als Deutsche Telekom verstehen unter Digitaler Verantwortung die bewusste Entscheidung für ethisch nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln im Rahmen der digitalen Transformation. Warum treibt uns dieses Thema um?

Ganz einfach: Es ist Teil unserer DNA – Ausdruck unserer Kultur, Ausdruck gelebter Werte. Es entspricht unserem Selbstverständnis, unsere Verantwortung zu leben. Dabei geht es uns neben ökologischer und sozialer, auch um Digitale Verantwortung, unsere Corporate Digital Responsibility (CDR), – denn Digitalisierung ist unser Kerngeschäft. Wir gehören zu den führenden Telekommunikationsunternehmen weltweit. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu verbinden und Teilhabe zu ermöglichen. Und wir haben ein klares Ziel: Wir sind erst zufrieden, wenn alle dabei sind. Damit haben wir einen Anspruch an uns selbst formuliert, der zwei Dinge vereint: Wirtschaftlichen Erfolg, denn er ist die Voraussetzung für alles, was wir tun. Und die gesellschaftliche Verantwortung, die wir dabei wahrnehmen. Wir setzen uns ein für eine liberale, inklusive Gesellschaft – analog wie digital -, für mehr Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften.

Wir haben “Verantwortung leben” in der Konzernstrategie verankert. Somit heben wir die Bedeutung des Themas und die Implikationen auf unser Handeln hervor. Damit geben wir vor, dass bei geschäftlichen Entscheidungen die gesellschaftlichen und ökologischen Konsequenzen von Beginn an beachtet werden. 
 

Corporate Digital Responsibility

So tragen wir dazu bei, die Gesellschaft enger nachhaltig miteinander zu verbinden.

Mehr zum Thema