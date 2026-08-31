Wir als Deutsche Telekom verstehen unter Digitaler Verantwortung die bewusste Entscheidung für ethisch nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln im Rahmen der digitalen Transformation. Warum treibt uns dieses Thema um?

Ganz einfach: Es ist Teil unserer DNA – Ausdruck unserer Kultur, Ausdruck gelebter Werte. Es entspricht unserem Selbstverständnis, unsere Verantwortung zu leben. Dabei geht es uns neben ökologischer und sozialer, auch um Digitale Verantwortung, unsere Corporate Digital Responsibility (CDR), – denn Digitalisierung ist unser Kerngeschäft. Wir gehören zu den führenden Telekommunikationsunternehmen weltweit. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu verbinden und Teilhabe zu ermöglichen. Und wir haben ein klares Ziel: Wir sind erst zufrieden, wenn alle dabei sind. Damit haben wir einen Anspruch an uns selbst formuliert, der zwei Dinge vereint: Wirtschaftlichen Erfolg, denn er ist die Voraussetzung für alles, was wir tun. Und die gesellschaftliche Verantwortung, die wir dabei wahrnehmen. Wir setzen uns ein für eine liberale, inklusive Gesellschaft – analog wie digital -, für mehr Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften.

Wir haben “Verantwortung leben” in der Konzernstrategie verankert. Somit heben wir die Bedeutung des Themas und die Implikationen auf unser Handeln hervor. Damit geben wir vor, dass bei geschäftlichen Entscheidungen die gesellschaftlichen und ökologischen Konsequenzen von Beginn an beachtet werden.

