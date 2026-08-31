Was das für unsere Mitarbeiter bedeutet

Für die Deutsche Telekom ist das Vertrauen der Kundinnen und Kunden sowie der Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Wir fördern dieses Vertrauen, indem wir mit technologischen Entwicklungen verantwortungsvoll umgehen.

Dieses Dokument ist ein selbstverpflichtender Leitfaden (PDF, 4,95 MB) für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Telekom. Es liefert Best Practices, Methoden und Tipps, die dabei helfen sollen, die Digital Ethics Guidelines für KI auf Entwicklungsprozesse zu übertragen. Für klassische Softwareentwicklung und Engineering gibt es ähnliche Regelungen bereits.

Was ist die konkrete Funktion dieses Leitfadens?