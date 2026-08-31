Unsere Schnittstelle zur Zukunft

Die zentrale Idee hinter hub:raum ist die Vernetzung von Menschen, Kapital, Möglichkeiten und Flexibilität, um neue Geschäfte aufzubauen und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Hier finden Entrepreneure konkrete Unterstützung und können ihre Geschäftsideen weiter entwickeln.



Die Förderung

Dafür stehen ihnen nicht nur Büroräume zur Verfügung, sondern sie erhalten auch inhaltliche und finanzielle Unterstützung durch erfahrene Mentoren aus der Szene. Diese Zusammenarbeit ist die Basis für die Startups und macht ihren Erfolg zugleich zu einem gemeinsamen Erfolg. Motto: "Wir helfen euch zum Erfolg".



Das Kernteam

hub: raum besteht aus einem Kernteam, das die Aufbauphase eines Startups täglich begleitet. Um das Kernteam gruppiert sich ein Experten-Rat mit Know-how in den Bereichen Strategie, Projektmanagement und Konzernvernetzung, der berät und unterstützt.



Exzellentes Nutzungserlebnis

hub: raum ist im Bereich Products & Innovation in der Geschäftseinheit New Biz & Partnering der Deutschen Telekom angesiedelt. Products & Innovation entwickelt und managt innovative und wettbewerbsfähige Produkte, Services und Geschäftsmodelle für einen erfolgreichen Marktauftritt der Telekom. Der Bereich sorgt für Kundenorientierung, Einfachheit, ein exzellentes Nutzungserlebnis, ein werthaltiges Produktportfolio und nachhaltige Wirtschaftlichkeit.