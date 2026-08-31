Innovationen mit Menschen im Mittelpunkt

Am Anfang jeder Entwicklung steht für uns daher immer die Frage: Was bringt euch diese Technologie? Löst sie ein Problem oder schafft sie etwa neue? Erst, wenn wir sicher sind, dass sie euch nützt, setzen wir sie ein.

Und sicher muss sie natürlich auch sein. Wir schützen z.B. eure Identität und eure Daten und sorgen regelmäßig für Sicherheits-Updates unserer Produkte.

Eine immer wichtigere Rolle bei neuen Produkten und Services spielt Künstliche Intelligenz (KI). Sie eröffnet neue Chancen und erleichtert vielen Menschen die digitale Teilhabe. Im Service versteht unser Chatbot Frag Magenta beispielsweise jetzt dank KI auch komplexe Anfragen und hilft so vielen Kundinnen und Kunden schnell und zuverlässig weiter. Daneben stehen aber natürlich auch weiterhin echte Menschen für eure Fragen zur Verfügung.

Um beim Einsatz von KI größtmögliche Sicherheit zu bieten, hat sich die Telekom schon 2018 Leitlinien für den ethischen Umgang mit KI gegeben. Diese legen beispielsweise fest, dass Kundinnen und Kunden immer wissen, ob sie mit einer KI oder einer echten Person sprechen oder schreiben.

Wir glauben an das positive Potenzial von Innovationen, an die Chancen, die sie uns eröffnen. Daran, dass sie Lösungen für die Anliegen und Herausforderungen von uns Menschen bereithalten. Wir sind neugierig und immer offen dafür, neue technologische Wege zu gehen – mit Sicherheit!