Kollaborationsmodelle
Gemeinsam mit Start-ups, Technologiepartnern und Investoren entwickeln wir innovative Produkte und Services, die unser Angebot erweitern und das Kundenerlebnis verbessern.
Gemeinsam mit Start-ups, Technologiepartnern und Investoren entwickeln wir innovative Produkte und Services, die unser Angebot erweitern und das Kundenerlebnis verbessern.
Die Deutsche Telekom sucht kontinuierlich nach neuen Technologie- und Produktpartnern, um ihr Portfolio zu differenzieren und zu optimieren. Mit neuen und innovativen Partnerlösungen, wollen wir das Kundenerlebnis verbessern und wachsen. Die Deutsche Telekom will die Nummer eins unter den europäischen Telekommunikationsanbietern sein.
Das Unternehmen wird weiterhin eigene Ideen weiterentwickeln, ist aber gleichzeitig offen für Innovationen von außerhalb und verstärkt seine Bemühungen hinsichtlich Zusammenarbeit. Ziel ist es, eine weitere Bandbreite an Produkten und Services zusammen mit Partnern anzubieten. Große, globale Kooperationen, genau wie kleine Start-Ups, können gleichermaßen Partner der Deutschen Telekom werden.
Partner profitieren von einer breiten Masse potentieller Nutzer. Die Deutsche Telekom gehört mit über 273 Millionen Mobilfunk-Kunden, über 24 Millionen Festnetz-Anschlüssen und über 22 Millionen Breitband-Kunden zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit. Partner können ihre Lösung außerdem im besten Telekom Netz anbieten und profitieren von der Vertriebskraft der Telekom in Europa.
Mit diesem Ansatz differenziert sich die Deutsche Telekom gegenüber dem Wettbewerb und schafft es so, seinen Kunden die neuesten Innovationen und Services anzubieten. Weitere in-house Ideen werden durch den Input der externen Partner zudem bekräftigt. Häufig können diese clever kombiniert werden – so erfährt der Kunde ein noch besseres Erlebnis und kann aus dem besten Angebot wählen.
Um diese Services den Deutsche Telekom Kunden möglichst unkompliziert und schnell zugänglich zu machen, stellt die Telekom ein Partnersystem für innovative Services auf – Partner können sich einfach anbinden, wie bei einer Steckerleiste. Die Deutsche Telekom stellt einen einfachen Zugang mit standardisierter Schnittstelle bereit und kümmert sich um Abrechnung, Sicherheit und die Übertragung der Qualität im Hintergrund. Kunden können diese Services schnell und einfach buchen – wie beispielsweise Spotifys Musik-Streaming.
T.Capital ist der strategische Investmentarm der Deutschen Telekom, der im Auftrag der Deutschen Telekom 2,3 Milliarden Euro verwaltet und mit den Bereichen Ventures und Tech Fund zwei unterschiedliche Anlagestrategien verfolgt.
In Zusammenarbeit mit dem operativen Segment Group Development der Deutschen Telekom unterstützt T.Capital Portfoliounternehmen über den gesamten Unternehmenszyklus hinweg mit Kapital und Partnerschaft in ihrem Wachstum und Steigerung des langfristigen Unternehmenswerts. Dies umfasst beispielsweise Zugang zum Telekom-Ökosystem, gemeinsame Pilotprojekte, Marktdurchdringungsmaßnahmen oder den Aufbau eines gemeinsamen Geschäfts mit der Deutschen Telekom.
T.Capital Ventures investiert mittels Ticketgrößen von 1 bis 15 Millionen Euro vorwiegend in Series A bis C Finanzierungsrunden. Zu den jüngsten Investments gehören beispielsweise die KI-Unternehmen Lovable, Perplexity, ElevenLabs und n8n sowie im Bereich Cybersecurity Mondoo und Filigran.
T.Capital Tech Fund investiert typischerweise zwischen 50 und 300 Millionen Euro in Kontroll- oder signifikante Minderheitsbeteiligungen mittels eines Growth Equity / Buyout Ansatzes.
Website: www.t.capital
LinkedIn: www.linkedin.com/company/t-capital
Die Deutsche Telekom fungiert als Ankerinvestor bei DTCP, einer eigenständigen Investmentmanagement-Gruppe, die Vermögenswerte in Höhe von 3 Milliarden Euro verwaltet und ein Team von über 50 Experten zählt. Mit Schwerpunkt auf Digitalisierung verfolgt das Unternehmen zwei Investmentstrategien:
LinkedIn: www.linkedin.com/company/dtcp-capital
Website: www.dtcp.capital
Die T-Labs sind die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Telekom. Sie übersetzen neue Technologie-Trends und steuern anfassbare Ergebnisse zum Innovations-Portfolio der Telekom bei. Die Fokusthemen sind: Future Networks & KI, Spatial Computing und dezentrale Systeme.
hubraum ist der Technologie-Inkubator der Deutschen Telekom. Durch die Zusammenführung von Start-ups in der Frühphase und dem führenden europäischen Telekommunikationsunternehmen ist hubraum bestrebt, den Innovationstransfer anzuregen, um neue Geschäftsmöglichkeiten für beide Seiten zu schaffen. Seit 2012 verbindet der hubraum sein digitales Ökosystem aus Berlin, Krakau und Tel Aviv.
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