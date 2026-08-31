Kollaborationsmodelle

Partnerschaft

Die Deutsche Telekom sucht kontinuierlich nach neuen Technologie- und Produktpartnern, um ihr Portfolio zu differenzieren und zu optimieren. Mit neuen und innovativen Partnerlösungen, wollen wir das Kundenerlebnis verbessern und wachsen. Die Deutsche Telekom will die Nummer eins unter den europäischen Telekommunikationsanbietern sein.

Das Unternehmen wird weiterhin eigene Ideen weiterentwickeln, ist aber gleichzeitig offen für Innovationen von außerhalb und verstärkt seine Bemühungen hinsichtlich Zusammenarbeit. Ziel ist es, eine weitere Bandbreite an Produkten und Services zusammen mit Partnern anzubieten. Große, globale Kooperationen, genau wie kleine Start-Ups, können gleichermaßen Partner der Deutschen Telekom werden.

Smarte Kombinationen

Partner profitieren von einer breiten Masse potentieller Nutzer. Die Deutsche Telekom gehört mit über 273 Millionen Mobilfunk-Kunden, über 24 Millionen Festnetz-Anschlüssen und über 22 Millionen Breitband-Kunden zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit. Partner können ihre Lösung außerdem im besten Telekom Netz anbieten und profitieren von der Vertriebskraft der Telekom in Europa.

Kundennutzen

Mit diesem Ansatz differenziert sich die Deutsche Telekom gegenüber dem Wettbewerb und schafft es so, seinen Kunden die neuesten Innovationen und Services anzubieten. Weitere in-house Ideen werden durch den Input der externen Partner zudem bekräftigt. Häufig können diese clever kombiniert werden – so erfährt der Kunde ein noch besseres Erlebnis und kann aus dem besten Angebot wählen.

Plug-and-play Steckerleiste

Um diese Services den Deutsche Telekom Kunden möglichst unkompliziert und schnell zugänglich zu machen, stellt die Telekom ein Partnersystem für innovative Services auf – Partner können sich einfach anbinden, wie bei einer Steckerleiste. Die Deutsche Telekom stellt einen einfachen Zugang mit standardisierter Schnittstelle bereit und kümmert sich um Abrechnung, Sicherheit und die Übertragung der Qualität im Hintergrund. Kunden können diese Services schnell und einfach buchen – wie beispielsweise Spotifys Musik-Streaming.