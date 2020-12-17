Längst keine Zukunftsmusik mehr: Die Telekom-Hotline erkennt Kunden, die das wünschen, an ihrer Stimme. Hintergrund: Wer sich telefonisch an den Kundenservice wendet, muss sich aus Sicherheitsgründen bislang mit der Kundennummer oder dem Vertragskennwort ausweisen. Einfacher geht es mit der Stimme: Merkmale wie Aussprache, Rhythmus, Geschwindigkeit, Akzent und viele mehr ergeben ein unverwechselbares Stimmmuster. Die Technik dahinter nennt sich Voice Biometrie. Die Telekom ist das erste Telekommunikationsunternehmen in Deutschland, das diesen Service anbietet. Hier erfahren Sie mehr dazu.

Einzigartig wie ein Fingerabdruck – was für die Sprache gilt, gilt genauso für den menschlichen Gang. „Warum diese Einzigartigkeit nicht nutzen“, sagte sich die neXenio GmbH. Das Berliner IT-Startup entwickelt Lösungen für den Arbeitsplatz der Zukunft. Es kombinierte den Gang mit Bewegungssensoren im Smartphone. Daraus entsteht ein eindeutiges Muster. Es kann für den Einlass ins Büro oder auf das Firmengelände genutzt werden. Oder zum Einchecken am Flughafen.

