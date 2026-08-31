Die Deutsche Telekom bekennt sich konzernweit zu ethischen Grundsätzen sowie zu Recht und Gesetz. Die Deutsche Telekom macht sich insbesondere gegen Korruption und für saubere Geschäfte stark. Denn wir sind überzeugt: Integeres Verhalten ist die Grundlage für das Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner. Daher ist bei uns jegliche Form von Korruption verboten, einschließlich Kick-Back- und Beschleunigungszahlungen. Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom betont: „Gute Unternehmensführung ist essenziell. Wir müssen unsere Geschäfte jederzeit gesetzes- und regeltreu betreiben.“

Die Deutsche Telekom hat ein Compliance Management System implementiert, das insbesondere auf Korruptionsvermeidung ausgerichtet ist, und umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption umfasst. Dazu zählen: