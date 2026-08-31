Anti-Korruption
Die Deutsche Telekom duldet keine Korruption. Wir schaffen ein Umfeld, in dem Compliance und Integrität die Basis allen Handelns bilden.
Die Deutsche Telekom duldet keine Korruption. Wir schaffen ein Umfeld, in dem Compliance und Integrität die Basis allen Handelns bilden.
Die Deutsche Telekom bekennt sich konzernweit zu ethischen Grundsätzen sowie zu Recht und Gesetz. Die Deutsche Telekom macht sich insbesondere gegen Korruption und für saubere Geschäfte stark. Denn wir sind überzeugt: Integeres Verhalten ist die Grundlage für das Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner. Daher ist bei uns jegliche Form von Korruption verboten, einschließlich Kick-Back- und Beschleunigungszahlungen. Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom betont: „Gute Unternehmensführung ist essenziell. Wir müssen unsere Geschäfte jederzeit gesetzes- und regeltreu betreiben.“
Die Deutsche Telekom hat ein Compliance Management System implementiert, das insbesondere auf Korruptionsvermeidung ausgerichtet ist, und umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption umfasst. Dazu zählen:
Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender DTAG: „Gute Unternehmensführung ist essentiell. Wir müssen unsere Geschäfte jederzeit gesetzes- und regeltreu betreiben."
Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied T-Systems: „Als global agierender IT-Dienstleister ist die Einhaltung von Compliance und Integrität das Fundament für unseren Erfolg. In unserer immer schneller und komplexer werdenden Welt sichert uns eine konsequente Beachtung von Compliance Regeln das Vertrauen unserer Kunden und Mitarbeitenden und schützt unser Unternehmen vor Haftungs- und Reputationsrisiken.“
Birgit Bohle, Vorstandsmitglied Personal und Recht, Arbeitsdirektorin: "Vertrauen, Integrität und ein offener Dialog sind die Basis für unsere Zusammenarbeit. Das lässt keinen Platz für Korruption in unserem Unternehmen!“
Rodrigo Diehl, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH: Unser Geschäftserfolg basiert auf dem Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner in uns. Dieses Vertrauen müssen wir uns täglich neu verdienen. Deshalb sind 100% saubere und transparente Geschäfte im Einklang mit unseren Prozessen für uns unerlässlich. Wir tolerieren keine Korruption!
Dr. Christian P. Illek, Vorstandsmitglied Finanzen: „Nachhaltiges Wirtschaften und integres Arbeiten sind entscheidende Faktoren für unseren Erfolg. Die daraus resultierende hohe Reputation sichert die Zukunft unseres Unternehmens.“
Dominique Leroy, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG für das Segment Europa: "Compliance-konformes Geschäftsverhalten ist die Hauptsäule für erfolgreiches Business. Diese Überzeugung eint uns alle.”
Die Deutsche Telekom arbeitet regelmäßig bei Verbänden und Organisationen mit, die Korruption bekämpfen. Dabei nutzten wir die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur fortlaufenden Weiterentwicklung unseres Compliance Management Systems.
Darüber hinaus hat sich die Deutsche Telekom als strategisches Mitglied dem Wertekodex des UN Global Compact verpflichtet. Damit erklären wir uns bereit, die zehn Global Compact-Prinzipien aktiv umzusetzen. Gemäß dem zehnten Prinzip dieses Wertekatalogs sollen sich Unternehmen gegen alle Arten der Korruption einsetzen, einschließlich Erpressung und Bestechung.