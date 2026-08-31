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Anti-Korruption

3 Minute Lesezeit

Die Deutsche Telekom duldet keine Korruption. Wir schaffen ein Umfeld, in dem Compliance und Integrität die Basis allen Handelns bilden.

Telekom gibt Korruption keine Chance.

Die Deutsche Telekom bekennt sich konzernweit zu ethischen Grundsätzen sowie zu Recht und Gesetz. Die Deutsche Telekom macht sich insbesondere gegen Korruption und für saubere Geschäfte stark. Denn wir sind überzeugt: Integeres Verhalten ist die Grundlage für das Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner. Daher ist bei uns jegliche Form von Korruption verboten, einschließlich Kick-Back- und Beschleunigungszahlungen. Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom betont: „Gute Unternehmensführung ist essenziell. Wir müssen unsere Geschäfte jederzeit gesetzes- und regeltreu betreiben.“

Die Deutsche Telekom hat ein Compliance Management System implementiert, das insbesondere auf Korruptionsvermeidung ausgerichtet ist, und umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption umfasst. Dazu zählen:

  • Compliance Risk Assessment: Zur frühzeitigen Identifizierung und Bewertung von Compliance-Risiken führen wir regelmäßig ein Compliance Risk Assessment durch. Auf dieser Grundlage können angemessene Präventionsmaßnahmen eingeleitet werden. Ein Schwerpunkt hierbei ist das Thema Korruption.
  • Trainings & Kommunikation: Durch Präsenztrainings und eLearnings weisen wir auf das bestehende Korruptionsverbot hin und helfen Beschäftigten, typische Korruptionsrisiken im Arbeitsalltag zu erkennen und sich richtig zu verhalten. Darüber hinaus sensibilisieren wir unsere Beschäftigten regelmäßig durch Kommunikationsmaßnahmen in unserem Social Intranet, in Veranstaltungen oder Diskussionsrunden. Zum jährlichen Welt-Antikorruptionstag der Vereinten Nationen am 9. Dezember erneuert die Deutsche Telekom regelmäßig ihr Bekenntnis: „Die Deutsche Telekom duldet keine Korruption!“.
  • Policies und Regelungen: Die Deutsche Telekom hat eine Vielzahl an internen Richtlinien zur Vermeidung von Korruption. Unser Code of Conduct verbietet jede Form von Korruption. Das wird durch weitere interne Richtlinien konkretisiert. Dazu zählen insbesondere die „Konzernrichtlinie Zuwendungen“ sowie die „Konzernrichtlinie für den Einsatz von Vertriebsmittlern und Lobbyisten“.
Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG, sitzt in kariertem Anzug im Büro.
Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender DTAG: „Gute Unternehmensführung ist essentiell. Wir müssen unsere Geschäfte jederzeit gesetzes- und regeltreu betreiben."
Ferri Abolhassan trägt einen blauen Anzug, sein Gesicht ist im unscharfen Innenraumporträt verwischt.
Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied T-Systems: „Als global agierender IT-Dienstleister ist die Einhaltung von Compliance und Integrität das Fundament für unseren Erfolg. In unserer immer schneller und komplexer werdenden Welt sichert uns eine konsequente Beachtung von Compliance Regeln das Vertrauen unserer Kunden und Mitarbeitenden und schützt unser Unternehmen vor Haftungs- und Reputationsrisiken.“
Birgit Bohle steht vor einer Wand mit pinkem Motivationstext in einem modernen Büroumfeld.
Birgit Bohle, Vorstandsmitglied Personal und Recht, Arbeitsdirektorin: "Vertrauen, Integrität und ein offener Dialog sind die Basis für unsere Zusammenarbeit. Das lässt keinen Platz für Korruption in unserem Unternehmen!“
Rodrigo Diehl sitzt mit gefalteten Händen an einem modernen Schreibtisch im Büro.
Rodrigo Diehl, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH: Unser Geschäftserfolg basiert auf dem Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner in uns. Dieses Vertrauen müssen wir uns täglich neu verdienen. Deshalb sind 100% saubere und transparente Geschäfte im Einklang mit unseren Prozessen für uns unerlässlich. Wir tolerieren keine Korruption!
Dr. Christian P. Illek, Finanzvorstand der Telekom, steht in modernem Bürogebäude, Gesicht unscharf.
Dr. Christian P. Illek, Vorstandsmitglied Finanzen: „Nachhaltiges Wirtschaften und integres Arbeiten sind entscheidende Faktoren für unseren Erfolg. Die daraus resultierende hohe Reputation sichert die Zukunft unseres Unternehmens.“
Dominique Leroy, Vorstandsmitglied für Europa der Deutschen Telekom AG, steht neben einer pinken Wand.
Dominique Leroy, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG für das Segment Europa: "Compliance-konformes Geschäftsverhalten ist die Hauptsäule für erfolgreiches Business. Diese Überzeugung eint uns alle.”

Erfahrungsaustausch im Dialog

Die Deutsche Telekom arbeitet regelmäßig bei Verbänden und Organisationen mit, die Korruption bekämpfen. Dabei nutzten wir die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur fortlaufenden Weiterentwicklung unseres Compliance Management Systems. 

UN Global Compact

Darüber hinaus hat sich die Deutsche Telekom als strategisches Mitglied dem Wertekodex des UN Global Compact verpflichtet. Damit erklären wir uns bereit, die zehn Global Compact-Prinzipien aktiv umzusetzen. Gemäß dem zehnten Prinzip dieses Wertekatalogs sollen sich Unternehmen gegen alle Arten der Korruption einsetzen, einschließlich Erpressung und Bestechung.

Compliance Policies

Wesentliche Compliance Richtlinien der Deutschen Telekom.