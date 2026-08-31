Die Deutsche Telekom lässt ihr Compliance Management System regelmäßig extern bezüglich Antikorruption überprüfen. Wir wollen damit sicherstellen, dass wir Risiken konsequent begegnen und wirksame Prozesse etabliert haben.

Dazu hat sich die Deutsche Telekom mehrfach nach dem Prüfungsstandard (PS) 980 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) zu dem Bereichen Antikorruption prüfen lassen.

Zusätzlich hat sich die Deutsche Telekom als eines der ersten Unternehmen weltweit nach dem ISO Standard 37001 (Anti-Bribery-Management Systeme) zertifizieren lassen.



IDW PS 980: Prüfung mit Fokus Antikorruption

Im Jahr 2024 und 2025 haben unabhängige Wirtschaftsprüfer die Deutsche Telekom AG sowie 20 risikobasiert ausgewählte Tochtergesellschaften in und außerhalb Deutschlands nach dem Prüfungsstandard 980 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland mit Fokus Antikorruption geprüft.

Untersucht wurden Prozesse der Compliance Organisation sowie Prozesse in Unternehmensbereichen, die potentiell einem erhöhten Korruptionsrisiko unterliegen (z. B. Einkauf, Vertrieb, Events, Spenden, Sponsoring, Human Resources, Mergers & Acquisitions).

Im Ergebnis haben die Prüfer das Compliance Management System (CMS) für alle geprüften Gesellschaften als angemessen und wirksam bestätigt - eine wichtige Grundlage für sichere und nachhaltige Geschäftspartnerschaften. Es bestätigt auch erneut unsere konzernweite Null-Toleranz-Haltung gegenüber Korruption und unterstreicht, dass wir den eingeschlagenen Weg der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres CMS konsequent und erfolgreich umsetzen.

Die Prüfberichte für die Deutsche Telekom AG, Telekom Deutschland GmbH, T-Systems International GmbH sowie den Summary Report über alle Prüfungen können Sie auf dieser Seite herunterladen.

Bereits in 2013, 2016/2017 sowie 2020/2021 unterzog sich die Deutsche Telekom AG sowie ausgewählte nationale und internationale Gesellschaften der Prüfung nach IDW PS 980, ebenfalls mit dem Ergebnis, dass die Deutsche Telekom compliance-seitig gut aufgestellt ist, um Korruptionsrisiken im Unternehmen zu verringern.



Zertifizierung nach ISO 37001: Anti-Bribery Management Systeme

Seit Oktober 2016 gibt es den ISO Standard 37001 zur Zertifizierung von Anti-Bribery-Management Systemen. Die Deutsche Telekom AG hat sich als eines der ersten Unternehmen weltweit in 2017 erfolgreich nach diesem Standard zertifizieren lassen.