Die Deutsche Telekom fördert die Einhaltung geltenden Rechts, die Beachtung sozialer, ethischer und ökologischer Standards sowie nachhaltiges Handeln. Wir erwarten auch von unseren Lieferanten, dass sie ihr Handeln danach ausrichten und dies ebenso von ihren Subunternehmern verlangen. Wir unterstützen unsere Lieferanten mit einem eigens dafür entwickelten eLearning dabei, sich richtig zu verhalten.

Prüfung von Geschäftspartnern (Integrity Checks)

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie unsere Compliance-Grundsätze einhalten. Im Vorfeld einer Geschäftsbeziehung identifizieren wir unsere Geschäftspartner, die ein hohes Compliance Risiko aufweisen, z.B. in Bezug auf mögliche Korruptionstatbestände oder Interessenkonflikte. Um diesen Risiken angemessen begegnen zu können, prüfen wir Geschäftspartner risikoorientiert hinsichtlich ihrer Integrität durch einen Integrity Check. Dieser Integrity Check berücksichtigt auch Risiken in Bezug auf Menschenrechte und erfasst damit in relevanten Fällen die Anforderungen aus dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichten-Gesetz (LkSG). Für die Recherche nutzen wir ausschließlich öffentlich zugängliche Quellen und arbeiten gemäß Compliance- und Datenschutz-Regeln.

Sollte sich in einer Geschäftsbeziehung herausstellen, dass Geschäftspartner sich nicht an unsere Standards halten und gegen unsere Verpflichtungen und Grundsätze verstoßen wird die Zusammenarbeit beendet.