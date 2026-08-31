Professorin für Kommunikationssysteme und Netzsicherheit an der Universität der Bundeswehr München.
Der Datenschutzbeirat ist ein unabhängiges Beratungsgremium des Vorstands der Deutschen Telekom AG. Er dient dem konstruktiven Austausch mit führenden Datenschutzexperten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und unabhängigen Organisationen. Er berät zu wichtigen Themen des Datenschutzes und der Datensicherheit. Dabei werden auch Aspekte der Digitalisierung, gesellschaftliche Entwicklungen und ethische Fragestellungen mitberücksichtigt.
Vorstandsmitglied Wau Holland Foundation.
Professor für Software&Systems Engineering an der TU München, Gründungsdirektor des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation (bidt), wissenschaftlicher Direktor des Forschungs- und Transferinstituts des Freistaats Bayern für software-intensive Systeme (fortiss) und Mitgründer der oneTutor GmbH.
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und das Recht der Digitalisierung.
Gewerkschafter, Autor und KI-Experte.
Er war Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes sowie stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom und gehörte mehreren Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestags an.
Mitglied des Europäischen Parlaments und Mitglied des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments sowie rechtspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion.