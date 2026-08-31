Geburtsjahr: 1965
Geburtsort: Kevelaer
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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seit 2019
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Mitglied des Bundesvorstands ver.di Bundesverwaltung, Berlin, Leiter des Fachbereichs A Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung sowie für die Personengruppe Selbstständige
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2015 - 2019
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Leiter des Bereichs Grundsatz im Ressort 1 und Sekretär des Bundesvorstands ver.di, Berlin
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2009 - 2015
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Pressesprecher und Leiter der Pressestelle der Bundesverwaltung ver.di, Berlin
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2006 - 2009
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Pressesprecher und Leiter der Pressestelle in der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Berlin
|2001 - 2006
|Redakteur und Chefreporter (ab 2004) im BILD Hauptstadtbüro, Berlin
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1993 - 2001
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Tageszeitungsredakteur (lokal, regional, Politische Nachrichten, Parlamentsredaktion Berlin), Rheinische Post, Düsseldorf
Ausbildung:
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1991-1993
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Volontariat, Rheinische Post, Düsseldorf
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1985 - 1991
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Studium der Germanistik, Musikwissenschaft, mittleren und neueren Geschichte an der Universität Köln
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1984 - 1985
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Grundwehrdienst
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1984
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Abitur am Kardinal-von-Galen-Gymnasium, Kevelaer
Expertise/Schwerpunkte:
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie gewerkschaftliche Interessenvertretung.
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss
- Vermittlungsausschuss