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Lebenslauf Christoph Schmitz-Dethlefsen

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. November 2023, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 1. Januar 2024, Mitglied des  verdi-Bundesvorstands, Bundesfachbereichsleiter Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung, Berlin.

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Geburtsjahr: 1965
Geburtsort: Kevelaer
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

seit 2019

Mitglied des Bundesvorstands ver.di Bundesverwaltung, Berlin, Leiter des Fachbereichs A Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung sowie für die Personengruppe Selbstständige

2015 - 2019

Leiter des Bereichs Grundsatz im Ressort 1 und Sekretär des Bundesvorstands ver.di, Berlin

2009 - 2015

Pressesprecher und Leiter der Pressestelle der Bundesverwaltung ver.di, Berlin

2006 -  2009

Pressesprecher und Leiter der Pressestelle in der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Berlin

2001 - 2006Redakteur und Chefreporter (ab 2004) im BILD Hauptstadtbüro, Berlin

1993 - 2001

Tageszeitungsredakteur (lokal, regional, Politische Nachrichten, Parlamentsredaktion Berlin), Rheinische Post, Düsseldorf

Ausbildung:

1991-1993

Volontariat, Rheinische Post, Düsseldorf

1985 - 1991

Studium der Germanistik, Musikwissenschaft, mittleren und neueren Geschichte an der Universität Köln

1984 - 1985

Grundwehrdienst

1984

Abitur am Kardinal-von-Galen-Gymnasium, Kevelaer

Expertise/Schwerpunkte:
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie gewerkschaftliche Interessenvertretung.

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss
- Vermittlungsausschuss