Seit 04/2018 Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der Deutschen Telekom AG

2014 – 07/2018 Vorsitzender des Betriebsrates Telekom Ausbildung

seit 09/2010 freigestellter Betriebsrat im Betrieb Telekom Ausbildung

2008 - 2010 Berufsausbilder für Kaufleute im Einzelhandel bei der Deutschen Telekom AG in Hannover

2004 - 2008 Mitarbeiter im Sekretariat für die Auszubildendenvertretungen bei der Deutschen Telekom AG in Hannover

2003 - 2004 Freigestellter Auszubildendenvertreter bei der Deutschen Telekom AG in Hannover