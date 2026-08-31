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Lebenslauf Constantin Greve

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 20. November 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Deutsche Telekom AG, Bonn.

BI_20181128_Greve

Geburtsjahr: 1978
Geburtsort: Celle
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 04/2018

Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der Deutschen Telekom AG

2014 – 07/2018

Vorsitzender des Betriebsrates Telekom Ausbildung

seit 09/2010

freigestellter Betriebsrat im Betrieb Telekom Ausbildung

2008 - 2010

Berufsausbilder für Kaufleute im Einzelhandel bei der Deutschen Telekom AG in Hannover

2004 - 2008

Mitarbeiter im Sekretariat für die Auszubildendenvertretungen bei der Deutschen Telekom AG in Hannover

2003 - 2004

Freigestellter Auszubildendenvertreter bei der Deutschen Telekom AG in Hannover

1998 - 2000

Wehrdienst und Reserveoffiziersausbildung bei der Bundeswehr

Ausbildung:

2000 - 2003

Ausbildung zum Fachinformatiker / Systemintegration bei der Deutschen Telekom AG in Hannover

1998

Abitur

Expertise/Schwerpunkte:
Berufsausbildung, Tarifpolitik, betriebliche Mitbestimmung, Beamtenangelegenheiten

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss