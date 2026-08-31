Lebenslauf Constantin Greve
Mitglied des Aufsichtsrats seit 20. November 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Deutsche Telekom AG, Bonn.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 20. November 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Deutsche Telekom AG, Bonn.
Geburtsjahr: 1978
Geburtsort: Celle
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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Seit 04/2018
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Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der Deutschen Telekom AG
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2014 – 07/2018
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Vorsitzender des Betriebsrates Telekom Ausbildung
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seit 09/2010
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freigestellter Betriebsrat im Betrieb Telekom Ausbildung
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2008 - 2010
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Berufsausbilder für Kaufleute im Einzelhandel bei der Deutschen Telekom AG in Hannover
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2004 - 2008
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Mitarbeiter im Sekretariat für die Auszubildendenvertretungen bei der Deutschen Telekom AG in Hannover
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2003 - 2004
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Freigestellter Auszubildendenvertreter bei der Deutschen Telekom AG in Hannover
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1998 - 2000
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Wehrdienst und Reserveoffiziersausbildung bei der Bundeswehr
Ausbildung:
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2000 - 2003
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Ausbildung zum Fachinformatiker / Systemintegration bei der Deutschen Telekom AG in Hannover
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1998
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Abitur
Expertise/Schwerpunkte:
Berufsausbildung, Tarifpolitik, betriebliche Mitbestimmung, Beamtenangelegenheiten
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss