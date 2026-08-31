Geburtsjahr: 1961

Geburtsort: Hamburg

Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

2008 – 2023 Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Post AG, Bonn 2002 – 2023 Mitglied des Vorstands der Deutsche Post AG, Bonn 2000 – 2002 Zentralbereichsleiter Konzernentwicklung bei der Deutsche Post AG, Bonn 1999 – 2000 Partner bei McKinsey & Company, Düsseldorf 1993 – 1999 Berater und Projektleiter bei McKinsey & Company, Düsseldorf

Ausbildung:

1993 Promotion an der ETH Zürich, Schweiz 1989 Diplom-Chemiker, Universität München

Expertise/Schwerpunkte:

Top-Manager mit langjähriger Expertise in der Leitung eines DAX-40-Unternehmens, Profunde Kenntnisse in den Bereichen Unternehmens- und Strategieentwicklung, Finanzwesen und internationalen Kapitalmärkten, Personalentwicklung, Digitalisierung, E-Commerce und Nachhaltigkeit (ESG)

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:

- Präsidialausschuss, Vorsitzender

- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss, Vorsitzender

- Personalausschuss

- Nominierungsausschuss, Vorsitzender

- Vermittlungsausschuss, Vorsitzender

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Fresenius Management SE, Bad Homburg

- RWE AG, Essen*, Vorsitzender des Aufsichtsrats

*börsennotiert

