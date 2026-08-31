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Lebenslauf Dr. Frank Appel

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Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post AG, Bonn.

BI_220409-Appel

Geburtsjahr: 1961
Geburtsort: Hamburg
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

2008 – 2023

Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Post AG, Bonn

2002 – 2023

Mitglied des Vorstands der Deutsche Post AG, Bonn

2000 – 2002

Zentralbereichsleiter Konzernentwicklung bei der Deutsche Post AG, Bonn

1999 – 2000

Partner bei McKinsey & Company, Düsseldorf

1993 – 1999

Berater und Projektleiter bei McKinsey & Company, Düsseldorf

Ausbildung:

1993

Promotion an der ETH Zürich, Schweiz

1989

Diplom-Chemiker, Universität München

Expertise/Schwerpunkte:
Top-Manager mit langjähriger Expertise in der Leitung eines DAX-40-Unternehmens, Profunde Kenntnisse in den Bereichen Unternehmens- und Strategieentwicklung, Finanzwesen und internationalen Kapitalmärkten, Personalentwicklung, Digitalisierung, E-Commerce und Nachhaltigkeit (ESG)

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss, Vorsitzender
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss, Vorsitzender
- Personalausschuss
- Nominierungsausschuss, Vorsitzender
- Vermittlungsausschuss, Vorsitzender

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Fresenius Management SE, Bad Homburg
- RWE AG, Essen*, Vorsitzender des Aufsichtsrats

*börsennotiert 
 