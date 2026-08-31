Lebenslauf Dr. Frank Appel
Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post AG, Bonn.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post AG, Bonn.
Geburtsjahr: 1961
Geburtsort: Hamburg
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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2008 – 2023
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Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Post AG, Bonn
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2002 – 2023
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Mitglied des Vorstands der Deutsche Post AG, Bonn
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2000 – 2002
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Zentralbereichsleiter Konzernentwicklung bei der Deutsche Post AG, Bonn
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1999 – 2000
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Partner bei McKinsey & Company, Düsseldorf
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1993 – 1999
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Berater und Projektleiter bei McKinsey & Company, Düsseldorf
Ausbildung:
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1993
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Promotion an der ETH Zürich, Schweiz
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1989
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Diplom-Chemiker, Universität München
Expertise/Schwerpunkte:
Top-Manager mit langjähriger Expertise in der Leitung eines DAX-40-Unternehmens, Profunde Kenntnisse in den Bereichen Unternehmens- und Strategieentwicklung, Finanzwesen und internationalen Kapitalmärkten, Personalentwicklung, Digitalisierung, E-Commerce und Nachhaltigkeit (ESG)
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss, Vorsitzender
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss, Vorsitzender
- Personalausschuss
- Nominierungsausschuss, Vorsitzender
- Vermittlungsausschuss, Vorsitzender
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Fresenius Management SE, Bad Homburg
- RWE AG, Essen*, Vorsitzender des Aufsichtsrats
*börsennotiert