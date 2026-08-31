Lebenslauf Dr. Philipp Herzig
Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. April 2026, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Chief Technology Officer und Mitglied des erweiterten Vorstands der SAP SE, Walldorf.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. April 2026, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Chief Technology Officer und Mitglied des erweiterten Vorstands der SAP SE, Walldorf.
Geburtsjahr: 1987
Geburtsort: Zittau
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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Seit 2025
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Chief Technology Officer (CTO) und Mitglied des erweiterten Vorstands, , SAP SE, Walldorf
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2024 – 2025
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Chief AI Officer, SAP SE, Walldorf
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2020 – 2024
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Bereichsleiter (Senior Vice President) produktübergreifende Integration, Architektur und Design, SAP SE, Walldorf
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2019 – 2020
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Abteilungsleiter SAP S/4HANA Engineering für Cloud- Anwendungen, SAP SE, Walldorf
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2016 – 2019
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Teamleiter Softwareentwicklung, SAP SE, Walldorf
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2014 – 2016
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Produktverantwortlicher und Softwarearchitekt, SAP SE, Walldorf
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2011 – 2014
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Softwareentwickler und Doktorand, SAP AG, Walldorf
Ausbildung:
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2014
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Promotion zum Dr.-Ing. Informatik, Technische Universität Dresden
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2011
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Master of Science, Wirtschaftsinformatik, Technische Universität Dresden
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2009
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Bachelor of Science, Informatik, Hochschule Zittau/Görlitz
Expertise/Schwerpunkte:
Technologiestrategie und KI, Forschung, Innovation und Produktentwicklung, digitale Transformation, produktübergreifende Integration, Technologieökosystem.