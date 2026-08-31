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Lebenslauf Dr. Philipp Herzig

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. April 2026, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Chief Technology Officer und Mitglied des erweiterten Vorstands der SAP SE, Walldorf.

BI_260318-Dr. Philipp Herzig

Geburtsjahr: 1987
Geburtsort: Zittau
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2025

Chief Technology Officer (CTO) und Mitglied des erweiterten Vorstands, , SAP SE, Walldorf

2024 – 2025

Chief AI Officer, SAP SE, Walldorf

2020 – 2024

Bereichsleiter (Senior Vice President) produktübergreifende Integration, Architektur und Design, SAP SE, Walldorf

2019 – 2020

Abteilungsleiter SAP S/4HANA Engineering für Cloud- Anwendungen, SAP SE, Walldorf

2016 – 2019

Teamleiter Softwareentwicklung, SAP SE, Walldorf

2014 – 2016

Produktverantwortlicher und Softwarearchitekt, SAP SE, Walldorf

2011 – 2014

Softwareentwickler und Doktorand, SAP AG, Walldorf

Ausbildung:

2014

Promotion zum Dr.-Ing. Informatik, Technische Universität Dresden

2011

Master of Science, Wirtschaftsinformatik, Technische Universität Dresden

2009

Bachelor of Science, Informatik, Hochschule Zittau/Görlitz

Expertise/Schwerpunkte:
Technologiestrategie und KI, Forschung, Innovation und Produktentwicklung, digitale Transformation, produktübergreifende Integration, Technologieökosystem.