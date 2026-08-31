Geburtsjahr: 1955

Geburtsort: Bamberg

Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

03 - 12/2022 Co-Präsident und Vorsitzender des Senats der acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Berlin 2012 - 2022 Vorsitzender des Vorstands (verantwortlich für Divisionen, Konzernstrategie, Communications und Public Policy, Research & Development sowie Human Resources, Arbeitsdirektor), Infineon Technologies AG, Neubiberg 2007 - 2012 Mitglied des Vorstands, zuständig für den Bereich Operations, Infineon Technologies AG, Neubiberg 2005 - 2007 Leiter Entwicklung und Fertigung sowie operatives Management des Segments Automotive, Industrial & Multimarket, Infineon Technologies AG, Neubiberg 2000 - 2005 Leiter des Geschäftsbereichs Automotive & Industrial, Infineon Technologies AG, Neubiberg 1999 - 2000 Leiter des Geschäftszweigs Industrial Power, Infineon Technologies AG,

Neubiberg, sowie Geschäftsführer der eupec GmbH Co. KG, Warstein

1996 - 1999 Leiter des Geschäftszweigs Leistungshalbleiter mit Schwerpunkt auf Entwicklung und Fertigung, Siemens AG, München

1993 - 1996 Leiter Technik in der Chipfertigung, Siemens AG, Villach, Österreich 1986 - 1993 Prozessingenieur der Halbleiter-Sparte, Siemens AG, München 1981 - 1986 Wiss. Assistent Technische Universität München

Ausbildung:

1990 Promotion zum Dr.-Ingenieur, Technische Universität München 1981 Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik, Technische Universität München 1976 - 1981 Studium der Verfahrenstechnik, Technische Universität München

Expertise/Schwerpunkte:

Langjährige Erfahrung in Top-Managementpositionen (national und international). Expertise in den Bereichen Technologie, Innovation, Forschung und Entwicklung (Märkte: Software, Halbleiter, Elektronik, Computing, Automotive, Kommunikation, IoT), Personalgewinnung und -entwicklung, Nachhaltigkeit (ESG), Abschlussprüfung, Corporate Governance und Compliance.

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:

- Strategie-, ESG- und Innovationsausschuss

- Personalausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Knorr-Bremse AG, München, Vorsitzender des Aufsichtsrats*



*börsennotiert