Geburtsjahr: 1955
Geburtsort: Bamberg
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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03 - 12/2022
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Co-Präsident und Vorsitzender des Senats der acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Berlin
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2012 - 2022
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Vorsitzender des Vorstands (verantwortlich für Divisionen, Konzernstrategie, Communications und Public Policy, Research & Development sowie Human Resources, Arbeitsdirektor), Infineon Technologies AG, Neubiberg
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2007 - 2012
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Mitglied des Vorstands, zuständig für den Bereich Operations, Infineon Technologies AG, Neubiberg
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2005 - 2007
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Leiter Entwicklung und Fertigung sowie operatives Management des Segments Automotive, Industrial & Multimarket, Infineon Technologies AG, Neubiberg
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2000 - 2005
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Leiter des Geschäftsbereichs Automotive & Industrial, Infineon Technologies AG, Neubiberg
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1999 - 2000
|Leiter des Geschäftszweigs Industrial Power, Infineon Technologies AG,
Neubiberg, sowie Geschäftsführer der eupec GmbH Co. KG, Warstein
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1996 - 1999
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Leiter des Geschäftszweigs Leistungshalbleiter mit Schwerpunkt auf Entwicklung und Fertigung, Siemens AG, München
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1993 - 1996
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Leiter Technik in der Chipfertigung, Siemens AG, Villach, Österreich
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1986 - 1993
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Prozessingenieur der Halbleiter-Sparte, Siemens AG, München
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1981 - 1986
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Wiss. Assistent Technische Universität München
Ausbildung:
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1990
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Promotion zum Dr.-Ingenieur, Technische Universität München
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1981
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Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik, Technische Universität München
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1976 - 1981
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Studium der Verfahrenstechnik, Technische Universität München
Expertise/Schwerpunkte:
Langjährige Erfahrung in Top-Managementpositionen (national und international). Expertise in den Bereichen Technologie, Innovation, Forschung und Entwicklung (Märkte: Software, Halbleiter, Elektronik, Computing, Automotive, Kommunikation, IoT), Personalgewinnung und -entwicklung, Nachhaltigkeit (ESG), Abschlussprüfung, Corporate Governance und Compliance.
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Strategie-, ESG- und Innovationsausschuss
- Personalausschuss
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Knorr-Bremse AG, München, Vorsitzender des Aufsichtsrats*
*börsennotiert