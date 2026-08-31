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Lebenslauf Dr. Reinhard Ploss

2 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 5. April 2023, gewählt bis zur Hauptversammlung 2027, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Knorr-Bremse AG, München und ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Infineon Technologies AG, Neubiberg.

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Geburtsjahr: 1955
Geburtsort: Bamberg
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

03 - 12/2022

Co-Präsident und Vorsitzender des Senats der acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Berlin

2012 - 2022

Vorsitzender des Vorstands (verantwortlich für Divisionen, Konzernstrategie, Communications und Public Policy, Research & Development sowie Human Resources, Arbeitsdirektor), Infineon Technologies AG, Neubiberg

2007 - 2012

Mitglied des Vorstands, zuständig für den Bereich Operations, Infineon Technologies AG, Neubiberg

2005 - 2007

Leiter Entwicklung und Fertigung sowie operatives Management des Segments Automotive, Industrial & Multimarket, Infineon Technologies AG, Neubiberg

2000 - 2005

Leiter des Geschäftsbereichs Automotive & Industrial, Infineon Technologies AG, Neubiberg

1999 - 2000

Leiter des Geschäftszweigs Industrial Power, Infineon Technologies AG, 
Neubiberg, sowie Geschäftsführer der eupec GmbH Co. KG, Warstein
 

1996 - 1999

Leiter des Geschäftszweigs Leistungshalbleiter mit Schwerpunkt auf Entwicklung und Fertigung, Siemens AG, München
 

1993 - 1996

Leiter Technik in der Chipfertigung, Siemens AG, Villach, Österreich

1986 - 1993

Prozessingenieur der Halbleiter-Sparte, Siemens AG, München

1981 - 1986

Wiss. Assistent Technische Universität München

Ausbildung:

1990

Promotion zum Dr.-Ingenieur, Technische Universität München

1981

Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik, Technische Universität München

1976 - 1981

Studium der Verfahrenstechnik, Technische Universität München

Expertise/Schwerpunkte:
Langjährige Erfahrung in Top-Managementpositionen (national und international). Expertise in den Bereichen Technologie, Innovation, Forschung und Entwicklung (Märkte: Software, Halbleiter, Elektronik, Computing, Automotive, Kommunikation, IoT), Personalgewinnung und -entwicklung, Nachhaltigkeit (ESG), Abschlussprüfung, Corporate Governance und Compliance.

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Strategie-, ESG- und Innovationsausschuss
- Personalausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Knorr-Bremse AG, München, Vorsitzender des Aufsichtsrats*
 

*börsennotiert