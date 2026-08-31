Lebenslauf Dr. Thomas Dohmke
Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. April 2026, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Mitgründer und Geschäftsführer der Entire Inc., Bellevue, Washington, USA.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. April 2026, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Mitgründer und Geschäftsführer der Entire Inc., Bellevue, Washington, USA.
Geburtsjahr: 1978
Geburtsort: Berlin
Nationalität: deutsch und U.S.-amerikanisch
Beruflicher Werdegang:
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2025 – heute
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Mitgründer und Geschäftsführer der Entire Inc., Bellevue, Washington, USA
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2018 - 2025
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GitHub Inc, San Francisco, Kalifornien, USA (Tochtergesellschaft von Microsoft)
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2015 – 2018
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Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA
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2011 – 2015
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Mitgründer und Geschäftsführer Deutschland, Bit Stadium GmbH, Stuttgart
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2010 – 2015
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Mitgründer und Geschäftsführer Deutschland, Codenauts GmbH, Stuttgart
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2009 – 2010
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Freiberuflicher Softwareentwickler, MTV Networks Germany GmbH, Berlin
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2007 – 2008
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Projektleiter, Robert Bosch GmbH, Stuttgart
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2002 – 2006
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Systemingenieur, DaimlerChrysler AG (heute Mercedes Benz Group AG), Stuttgart
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1998 – 2002
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Freiberuflicher Softwareentwickler, firmiert als ToDoSoft, Berlin
Ausbildung:
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2008
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Doktor (PhD), Maschinenbau, University of Glasgow, GBR
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2003
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Diplom-Ingenieur, Technische Informatik, Technische Universität Berlin
Expertise/Schwerpunkte:
Manager in US-Unternehmen mit langjähriger Expertise in Technologie, Innovation, Forschung und Entwicklung, insbesondere in moderner Softwareentwicklung, digitaler Transformation, und künstlicher Intelligenz
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien in Wirtschaftsunternehmen:
Spice AI Inc., Seattle, Washington, USA, Mitglied des Board of Directors