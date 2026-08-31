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Lebenslauf Dr. Thomas Dohmke

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Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. April 2026, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Mitgründer und Geschäftsführer der Entire Inc., Bellevue, Washington, USA.

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Geburtsjahr: 1978
Geburtsort: Berlin
Nationalität: deutsch und U.S.-amerikanisch

Beruflicher Werdegang:

2025 – heute

Mitgründer und Geschäftsführer der Entire Inc., Bellevue, Washington, USA

2018 - 2025

GitHub Inc, San Francisco, Kalifornien, USA (Tochtergesellschaft von Microsoft)

  • 2021 - 2025     Geschäftsführer (CEO)
  • 2021 - 2021     Leiter Produktentwicklung (CPO)
  • 2018 - 2021     Vizepräsident für Strategische Programme

2015 – 2018

Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA

  • 2018 – 2018    Leitender Direktor für Programmmanagement
  • 2017 – 2018    Gruppenleiter für Programmmanagement
  • 2015 – 2017    Teamleiter für Programmmanagement

2011 – 2015

Mitgründer und Geschäftsführer Deutschland, Bit Stadium GmbH, Stuttgart

2010 – 2015

Mitgründer und Geschäftsführer Deutschland, Codenauts GmbH, Stuttgart

2009 – 2010

Freiberuflicher Softwareentwickler, MTV Networks Germany GmbH, Berlin

2007 – 2008

Projektleiter, Robert Bosch GmbH, Stuttgart

2002 – 2006

Systemingenieur, DaimlerChrysler AG (heute Mercedes Benz Group AG), Stuttgart

1998 – 2002

Freiberuflicher Softwareentwickler, firmiert als ToDoSoft, Berlin

Ausbildung:

2008

Doktor (PhD), Maschinenbau, University of Glasgow, GBR

2003

Diplom-Ingenieur, Technische Informatik, Technische Universität Berlin

Expertise/Schwerpunkte:
Manager in US-Unternehmen mit langjähriger Expertise in Technologie, Innovation, Forschung und Entwicklung, insbesondere in moderner Softwareentwicklung, digitaler Transformation, und künstlicher Intelligenz

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien in Wirtschaftsunternehmen:
Spice AI Inc., Seattle, Washington, USA, Mitglied des Board of Directors