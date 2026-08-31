Geburtsjahr: 1978

Geburtsort: Berlin

Nationalität: deutsch und U.S.-amerikanisch

Beruflicher Werdegang:

2025 – heute Mitgründer und Geschäftsführer der Entire Inc., Bellevue, Washington, USA 2018 - 2025 GitHub Inc, San Francisco, Kalifornien, USA (Tochtergesellschaft von Microsoft) 2021 - 2025 Geschäftsführer (CEO)

2021 - 2021 Leiter Produktentwicklung (CPO)

2018 - 2021 Vizepräsident für Strategische Programme 2015 – 2018 Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA 2018 – 2018 Leitender Direktor für Programmmanagement

2017 – 2018 Gruppenleiter für Programmmanagement

2015 – 2017 Teamleiter für Programmmanagement 2011 – 2015 Mitgründer und Geschäftsführer Deutschland, Bit Stadium GmbH, Stuttgart 2010 – 2015 Mitgründer und Geschäftsführer Deutschland, Codenauts GmbH, Stuttgart 2009 – 2010 Freiberuflicher Softwareentwickler, MTV Networks Germany GmbH, Berlin 2007 – 2008 Projektleiter, Robert Bosch GmbH, Stuttgart 2002 – 2006 Systemingenieur, DaimlerChrysler AG (heute Mercedes Benz Group AG), Stuttgart 1998 – 2002 Freiberuflicher Softwareentwickler, firmiert als ToDoSoft, Berlin

Ausbildung:

2008 Doktor (PhD), Maschinenbau, University of Glasgow, GBR 2003 Diplom-Ingenieur, Technische Informatik, Technische Universität Berlin

Expertise/Schwerpunkte:

Manager in US-Unternehmen mit langjähriger Expertise in Technologie, Innovation, Forschung und Entwicklung, insbesondere in moderner Softwareentwicklung, digitaler Transformation, und künstlicher Intelligenz

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien in Wirtschaftsunternehmen:

Spice AI Inc., Seattle, Washington, USA, Mitglied des Board of Directors