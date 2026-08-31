Lebenslauf Eric Daum
Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. November 2023, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028. 1. Stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG, Bonn.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. November 2023, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028. 1. Stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG, Bonn.
Geburtsjahr: 1971
Geburtsort: Bad Sobernheim
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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Seit 2020
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1. Stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats und Mitglied des Europäischen Betriebsrats der Deutschen Telekom AG, Bonn
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2016
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Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Telekom Service GmbH und Mitglied des Konzernbetriebsausschusses der Deutschen Telekom AG, Bonn
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Seit 2015
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Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Deutschen Telekom Kundenservice GmbH, Bonn
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Seit 2010
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Mitglied des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG, Bonn
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Seit 2007
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Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Deutschen Telekom Kundenservice GmbH, Bonn und Sprecher des Wirtschaftsausschusses der Deutschen Telekom Kundenservice GmbH sowie Mitglied des Konzernwirtschaftsausschusses der Deutschen Telekom AG, Bonn
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Seit 2000
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Mitglied des Gesamtbetriebsrats der Deutschen Telekom AG, Bonn
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Seit 1996
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Freigestellter Betriebsrat der Deutschen Telekom AG, Niederlassung Gera
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1996
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Vorsitzender des Wahlvorstands nach Gründung der Deutschen Telekom AG, Bonn
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1992 – 1996
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Ausbilder in der gewerblich technischen dualen Berufsausbildung bei der Deutschen Telekom AG, Bonn
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1992
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Einsatz als Monteur und Servicetechniker Deutsche Bundespost Telekom, Fernmeldeamt Gera
Ausbildung:
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2017
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Management Qualifizierung mit Zertifikat mit den Schwerpunkten Arbeits- und Unternehmensrecht, Wirtschafts- und Unternehmensethik, Betriebswirtschaft und Personalstrategie, sowie Kommunikation und Führung an der Universität Hamburg
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1995
|Abschluss der Berufs- und Arbeitspädagogischen Eignung
BFt-Laufbahnprüfungen (1-4) für den mittleren fernmeldetechnischen Dienst
Qualifikation zum Technischen Fachwirt
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1988 – 1992
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Ausbildung zum Kommunikationselektroniker Deutsche Bundespost, Fernmeldeamt Bad Kreuznach
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1986 – 1988
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Realschule Bad Sobernheim, Abschluss der mittleren Reife, Qualifizierter Sekundarabschluss I
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1982 – 1986
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Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim
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1978 – 1982
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Grundschule Monzingen
Expertise/Schwerpunkte:
Betriebswirtschaft, Betriebliche Mitbestimmung, Transformation und Change-Management, Innovation in der IKT-Industrie, Tarifpolitik, Internationales
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
Deutsche Telekom Service GmbH, Bonn