1. Stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats und Mitglied des Europäischen Betriebsrats der Deutschen Telekom AG, Bonn

Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Telekom Service GmbH und Mitglied des Konzernbetriebsausschusses der Deutschen Telekom AG, Bonn

Seit 2007