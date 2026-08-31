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Lebenslauf Eric Daum

2 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. November 2023, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028. 1. Stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG, Bonn.

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Geburtsjahr: 1971
Geburtsort: Bad Sobernheim
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2020

1. Stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats und Mitglied des Europäischen Betriebsrats der Deutschen Telekom AG, Bonn

2016

Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Telekom Service GmbH und Mitglied des Konzernbetriebsausschusses der Deutschen Telekom AG, Bonn

Seit 2015

Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Deutschen Telekom Kundenservice GmbH, Bonn

Seit 2010

Mitglied des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG, Bonn

Seit 2007

Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Deutschen Telekom Kundenservice GmbH, Bonn und Sprecher des Wirtschaftsausschusses der Deutschen Telekom Kundenservice GmbH sowie Mitglied des Konzernwirtschaftsausschusses der Deutschen Telekom AG, Bonn

Seit 2000

Mitglied des Gesamtbetriebsrats der Deutschen Telekom AG, Bonn

Seit 1996

Freigestellter Betriebsrat der Deutschen Telekom AG, Niederlassung Gera

1996

Vorsitzender des Wahlvorstands nach Gründung der Deutschen Telekom AG, Bonn

1992 – 1996

Ausbilder in der gewerblich technischen dualen Berufsausbildung bei der Deutschen Telekom AG, Bonn

1992

Einsatz als Monteur und Servicetechniker Deutsche Bundespost Telekom, Fernmeldeamt Gera

Ausbildung:

2017

Management Qualifizierung mit Zertifikat mit den Schwerpunkten Arbeits- und Unternehmensrecht, Wirtschafts- und Unternehmensethik, Betriebswirtschaft und Personalstrategie, sowie Kommunikation und Führung an der Universität Hamburg

1995

Abschluss der Berufs- und Arbeitspädagogischen Eignung
BFt-Laufbahnprüfungen (1-4) für den mittleren fernmeldetechnischen Dienst
Qualifikation zum Technischen Fachwirt

1988 – 1992

Ausbildung zum Kommunikationselektroniker Deutsche Bundespost, Fernmeldeamt Bad Kreuznach

1986 – 1988

Realschule Bad Sobernheim, Abschluss der mittleren Reife, Qualifizierter Sekundarabschluss I

1982 – 1986

Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim

1978 – 1982

Grundschule Monzingen

Expertise/Schwerpunkte:
Betriebswirtschaft, Betriebliche Mitbestimmung, Transformation und Change-Management, Innovation in der IKT-Industrie, Tarifpolitik, Internationales 

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
Deutsche Telekom Service GmbH, Bonn