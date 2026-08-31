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Lebenslauf Frank Sauerland

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 20. November 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Bereichsleiter Tarifpolitik Grundsatz IKT, Bundesfachbereich A beim ver.di Bundesvorstand, Berlin.

BI_20181128_Sauerland

Geburtsjahr: 1968
Geburtsort: Essen
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2016

Bereichsleiter Tarifpolitik Grundsatz IKT, Bundesfachbereich A beim ver.di Bundesvorstand, Berlin; Vorsitzender ver.di Sozialverein

2005 – 2016

Tarifsekretär im Bereich Tarifpolitik Grundsatz, Bundesfachbereich TK/IT beim ver.di Bundesvorstand, Berlin

1996 – 2005

Gewerkschaftssekretär beim Hauptvorstand der ehemaligen Deutschen Postgewerkschaft, Abteilung Telekommunikation, Frankfurt; ab 2001 im Landesbezirksfachbereich TK/IT (Bereich Mitbestimmung, Rechtsschutz, Beamten- und Sozialpolitik) ver.di Landesbezirk NRW

1990 – 1996

Diverse Funktionen in Personal- und Betriebsräten der ehemaligen Deutschen Bundespost bzw. Deutsche Telekom AG, auf örtlicher wie zentraler Ebene, überwiegend freigestellt

Ausbildung:

1987 – 1993

Grundbeschäftigung und anschließende Ausbildung zum mittleren fernmeldetechnischen Dienst sowie Erwerb der Qualifikation zum Technischen Fachwirt Telekom bei der Deutschen Bundespost

1984 – 1987

Ausbildung zum Fernmeldehandwerker bei der Deutschen Bundespost 

Expertise/Schwerpunkte:
Begleitung von Business Reengineering- Projekten, Neu- und Umorganisationen sowie Betriebs- und Unternehmensumstrukturierungen; Projektleitung/Verhandlungsführung sowie Gremienarbeit; Arbeits- und Tarifrecht; Konditionen- und Entgeltsysteme; Mitbestimmung; Produkt- und Dienstleistungsinnovation

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss    
- Personalausschuss, Vorsitzender

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Telekom Deutschland GmbH, Bonn, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats