Lebenslauf Frank Sauerland
Mitglied des Aufsichtsrats seit 20. November 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Bereichsleiter Tarifpolitik Grundsatz IKT, Bundesfachbereich A beim ver.di Bundesvorstand, Berlin.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 20. November 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Bereichsleiter Tarifpolitik Grundsatz IKT, Bundesfachbereich A beim ver.di Bundesvorstand, Berlin.
Geburtsjahr: 1968
Geburtsort: Essen
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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Seit 2016
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Bereichsleiter Tarifpolitik Grundsatz IKT, Bundesfachbereich A beim ver.di Bundesvorstand, Berlin; Vorsitzender ver.di Sozialverein
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2005 – 2016
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Tarifsekretär im Bereich Tarifpolitik Grundsatz, Bundesfachbereich TK/IT beim ver.di Bundesvorstand, Berlin
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1996 – 2005
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Gewerkschaftssekretär beim Hauptvorstand der ehemaligen Deutschen Postgewerkschaft, Abteilung Telekommunikation, Frankfurt; ab 2001 im Landesbezirksfachbereich TK/IT (Bereich Mitbestimmung, Rechtsschutz, Beamten- und Sozialpolitik) ver.di Landesbezirk NRW
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1990 – 1996
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Diverse Funktionen in Personal- und Betriebsräten der ehemaligen Deutschen Bundespost bzw. Deutsche Telekom AG, auf örtlicher wie zentraler Ebene, überwiegend freigestellt
Ausbildung:
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1987 – 1993
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Grundbeschäftigung und anschließende Ausbildung zum mittleren fernmeldetechnischen Dienst sowie Erwerb der Qualifikation zum Technischen Fachwirt Telekom bei der Deutschen Bundespost
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1984 – 1987
|Ausbildung zum Fernmeldehandwerker bei der Deutschen Bundespost
Expertise/Schwerpunkte:
Begleitung von Business Reengineering- Projekten, Neu- und Umorganisationen sowie Betriebs- und Unternehmensumstrukturierungen; Projektleitung/Verhandlungsführung sowie Gremienarbeit; Arbeits- und Tarifrecht; Konditionen- und Entgeltsysteme; Mitbestimmung; Produkt- und Dienstleistungsinnovation
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss
- Personalausschuss, Vorsitzender
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Telekom Deutschland GmbH, Bonn, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats