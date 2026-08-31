Geburtsjahr: 1968

Geburtsort: Essen

Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2016 Bereichsleiter Tarifpolitik Grundsatz IKT, Bundesfachbereich A beim ver.di Bundesvorstand, Berlin; Vorsitzender ver.di Sozialverein 2005 – 2016 Tarifsekretär im Bereich Tarifpolitik Grundsatz, Bundesfachbereich TK/IT beim ver.di Bundesvorstand, Berlin 1996 – 2005 Gewerkschaftssekretär beim Hauptvorstand der ehemaligen Deutschen Postgewerkschaft, Abteilung Telekommunikation, Frankfurt; ab 2001 im Landesbezirksfachbereich TK/IT (Bereich Mitbestimmung, Rechtsschutz, Beamten- und Sozialpolitik) ver.di Landesbezirk NRW 1990 – 1996 Diverse Funktionen in Personal- und Betriebsräten der ehemaligen Deutschen Bundespost bzw. Deutsche Telekom AG, auf örtlicher wie zentraler Ebene, überwiegend freigestellt

Ausbildung:

1987 – 1993 Grundbeschäftigung und anschließende Ausbildung zum mittleren fernmeldetechnischen Dienst sowie Erwerb der Qualifikation zum Technischen Fachwirt Telekom bei der Deutschen Bundespost 1984 – 1987 Ausbildung zum Fernmeldehandwerker bei der Deutschen Bundespost

Expertise/Schwerpunkte:

Begleitung von Business Reengineering- Projekten, Neu- und Umorganisationen sowie Betriebs- und Unternehmensumstrukturierungen; Projektleitung/Verhandlungsführung sowie Gremienarbeit; Arbeits- und Tarifrecht; Konditionen- und Entgeltsysteme; Mitbestimmung; Produkt- und Dienstleistungsinnovation

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:

- Präsidialausschuss

- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss

- Personalausschuss, Vorsitzender

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Telekom Deutschland GmbH, Bonn, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats