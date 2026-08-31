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Lebenslauf Harald Krüger

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 17. Mai 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2027. Geschäftsführender Gesellschafter der KC&C GmbH, Gräfelfing und ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München.

BI_krueger

Geburtsjahr: 1965
Geburtsort: Freiburg im Breisgau
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2020Managing Partner der KC&C GmbH, Gräfelfing

2015- 2019

Vorsitzender des Vorstands der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), München

2013-2015

Vorstand Produktion, BMW AG, München

2012-2013

Vorstand für die Bereiche MINI, Motorrad, Rolls-Royce, Aftersales BMW Group, BMW AG, München

2008-2012

Vorstand Personal- und Sozialwesen, BMW AG, München

2007-2008

Leiter des Bereichs Technische Integration, BMW AG, München

2003-2006

Werkleiter der Motorenproduktion des BMW-Werks Hams Hall, BMW Group UK, Vereinigtes Königreich

2000-2003

Hauptabteilungsleiter Produktionsstrategien und Kommunikation, BMW AG, München

1997-2000

Abteilungsleiter Strategische Produktionsplanung, BMW AG, München

1995-1997

Personalreferent für den Versuchsfahrzeugbau, Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ), BMW AG, München

1993-1995

Projektingenieur im Rahmen des Aufbaus des BMW-Werks Spartanburg/USA

1992-1993

Trainee im Bereich Technische Planung/Produktion, BMW AG, München

1991-1992

Forschungsassistent am Institut für Dynamik der Flugsysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Standort Oberpfaffenhofen

Ausbildung:

1991

Dipl.-Ing. Maschinenbau, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen

1985 - 1991

Maschinenbau-Studium an der Technischen Universität Braunschweig und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen

Expertise/Schwerpunkte
Strategie, Innovationsmanagement, Technologie, Personal.

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss
- Prüfungs- und Finanzausschuss
- Personalausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Deutsche Lufthansa AG, Köln*

* börsennotiert