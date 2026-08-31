Geburtsjahr: 1965
Geburtsort: Freiburg im Breisgau
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
|Seit 2020
|Managing Partner der KC&C GmbH, Gräfelfing
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2015- 2019
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Vorsitzender des Vorstands der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), München
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2013-2015
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Vorstand Produktion, BMW AG, München
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2012-2013
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Vorstand für die Bereiche MINI, Motorrad, Rolls-Royce, Aftersales BMW Group, BMW AG, München
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2008-2012
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Vorstand Personal- und Sozialwesen, BMW AG, München
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2007-2008
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Leiter des Bereichs Technische Integration, BMW AG, München
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2003-2006
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Werkleiter der Motorenproduktion des BMW-Werks Hams Hall, BMW Group UK, Vereinigtes Königreich
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2000-2003
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Hauptabteilungsleiter Produktionsstrategien und Kommunikation, BMW AG, München
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1997-2000
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Abteilungsleiter Strategische Produktionsplanung, BMW AG, München
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1995-1997
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Personalreferent für den Versuchsfahrzeugbau, Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ), BMW AG, München
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1993-1995
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Projektingenieur im Rahmen des Aufbaus des BMW-Werks Spartanburg/USA
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1992-1993
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Trainee im Bereich Technische Planung/Produktion, BMW AG, München
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1991-1992
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Forschungsassistent am Institut für Dynamik der Flugsysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Standort Oberpfaffenhofen
Ausbildung:
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1991
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Dipl.-Ing. Maschinenbau, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
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1985 - 1991
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Maschinenbau-Studium an der Technischen Universität Braunschweig und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen
Expertise/Schwerpunkte
Strategie, Innovationsmanagement, Technologie, Personal.
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss
- Prüfungs- und Finanzausschuss
- Personalausschuss
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Deutsche Lufthansa AG, Köln*
* börsennotiert