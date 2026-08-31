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Lebenslauf Karin Topel

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. Juli 2017, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzende des Betriebsrats der Deutsche Telekom Technik GmbH, Bonn, Technikniederlassung Ost.

BI_Topel.Karin

Geburtsjahr: 1963
Geburtsort: Leipzig
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2004

Betriebsratsvorsitzende
Deutschen Telekom Technik GmbH, Bonn, Technikniederlassung Ost

Seit 2002

Technikniederlassung Dresden
Freigestellte Betriebsrätin

1991-2002

Niederlassung 1 Leipzig
Einsatz in der Konfiguration von digitalen Vermittlungsstellen

1986-1991

Fernmeldeamt Leipzig
Einsatz als Schichtleiterin

1983-1986

Fernmeldeamt Leipzig
Betreiben von Übertragungs-, Vermittlungs- und Stromversorgungsanlagen

Ausbildung:

1994

Technische Fachwirtin Telekom

1988

Lehrfacharbeiterin

1980-1983

Ausbildung zum Facharbeiter für Nachrichtentechnik

1970-1980

Polytechnische Oberschule

Expertise/Schwerpunkte
Betriebsverfassungsrecht, Tarifarbeit

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Deutsche Telekom Technik GmbH, Bonn