Lebenslauf Karin Topel
Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. Juli 2017, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzende des Betriebsrats der Deutsche Telekom Technik GmbH, Bonn, Technikniederlassung Ost.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. Juli 2017, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzende des Betriebsrats der Deutsche Telekom Technik GmbH, Bonn, Technikniederlassung Ost.
Geburtsjahr: 1963
Geburtsort: Leipzig
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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Seit 2004
|Betriebsratsvorsitzende
Deutschen Telekom Technik GmbH, Bonn, Technikniederlassung Ost
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Seit 2002
|Technikniederlassung Dresden
Freigestellte Betriebsrätin
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1991-2002
|Niederlassung 1 Leipzig
Einsatz in der Konfiguration von digitalen Vermittlungsstellen
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1986-1991
|Fernmeldeamt Leipzig
Einsatz als Schichtleiterin
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1983-1986
|Fernmeldeamt Leipzig
Betreiben von Übertragungs-, Vermittlungs- und Stromversorgungsanlagen
Ausbildung:
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1994
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Technische Fachwirtin Telekom
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1988
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Lehrfacharbeiterin
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1980-1983
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Ausbildung zum Facharbeiter für Nachrichtentechnik
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1970-1980
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Polytechnische Oberschule
Expertise/Schwerpunkte
Betriebsverfassungsrecht, Tarifarbeit
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Deutsche Telekom Technik GmbH, Bonn