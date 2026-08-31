Geburtsjahr: 1963

Geburtsort: Leipzig

Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2004 Betriebsratsvorsitzende

Deutschen Telekom Technik GmbH, Bonn, Technikniederlassung Ost Seit 2002 Technikniederlassung Dresden

Freigestellte Betriebsrätin 1991-2002 Niederlassung 1 Leipzig

Einsatz in der Konfiguration von digitalen Vermittlungsstellen 1986-1991 Fernmeldeamt Leipzig

Einsatz als Schichtleiterin 1983-1986 Fernmeldeamt Leipzig

Betreiben von Übertragungs-, Vermittlungs- und Stromversorgungsanlagen

Ausbildung:

1994 Technische Fachwirtin Telekom 1988 Lehrfacharbeiterin 1980-1983 Ausbildung zum Facharbeiter für Nachrichtentechnik 1970-1980 Polytechnische Oberschule

Expertise/Schwerpunkte

Betriebsverfassungsrecht, Tarifarbeit

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:

- Prüfungs- und Finanzausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Deutsche Telekom Technik GmbH, Bonn