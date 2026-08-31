Geburtsjahr: 1966

Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 1. Mai 2020 Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG 2018-2020 Stellvertretende Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG 2014-2018 Freigestellte Betriebsrätin im Gesamtbetriebsrat der T-Systems International GmbH 2012-2014 Mitarbeiterin im Kommunikationsteam beim Geschäftsführer Sales in der T-Systems International GmbH 2005-2012 Freigestellte Betriebsrätin in der T-Systems International GmbH 2002-2005 Mitarbeiterin im Auftrags- und Servicemanagement der Kundenniederlassung GK Bielefeld 1999-2002 Erziehungsurlaub 1995-1999 Freigestellte Betriebsrätin beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld 1993-1995 Freigestellte Personalrätin beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld 1991-1993 Anmeldestelle und Technische Vertriebsberatung beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld

Ausbildung:

1986-1991 Einstellung als Nachwuchskraft für den mittleren Fernmeldedienst beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld; Abschluss mit der Laufbahnprüfung 1986 Allgemeine Hochschulreife am Caroline-von Humboldt-Gymnasium in Minden/ Westfalen

Expertise/Schwerpunkte

- Referentin in der Erwachsenenbildung/Betriebsverfassungsrecht, Risikomanagement

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:

- Präsidialausschuss

- Prüfungs- und Finanzausschuss

- Personalausschuss

- Vermittlungsausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH, Bonn