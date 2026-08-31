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Lebenslauf Kerstin Marx

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. Mai 2020, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Deutsche Telekom AG, Bonn.

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Geburtsjahr: 1966
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 1. Mai 2020

Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG

2018-2020

Stellvertretende Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG

2014-2018

Freigestellte Betriebsrätin im Gesamtbetriebsrat der T-Systems International GmbH

2012-2014

Mitarbeiterin im Kommunikationsteam beim Geschäftsführer Sales in der T-Systems International GmbH

2005-2012

Freigestellte Betriebsrätin in der T-Systems International GmbH

2002-2005

Mitarbeiterin im Auftrags- und Servicemanagement der Kundenniederlassung GK Bielefeld

1999-2002

Erziehungsurlaub

1995-1999

Freigestellte Betriebsrätin beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld

1993-1995

Freigestellte Personalrätin beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld

1991-1993

Anmeldestelle und Technische Vertriebsberatung beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld

Ausbildung:

1986-1991

Einstellung als Nachwuchskraft für den mittleren Fernmeldedienst beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld; Abschluss mit der Laufbahnprüfung

1986

Allgemeine Hochschulreife am Caroline-von Humboldt-Gymnasium in Minden/ Westfalen

Expertise/Schwerpunkte
- Referentin in der Erwachsenenbildung/Betriebsverfassungsrecht, Risikomanagement

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss
- Prüfungs- und Finanzausschuss
- Personalausschuss
- Vermittlungsausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH, Bonn