Lebenslauf Kerstin Marx
Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. Mai 2020, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Deutsche Telekom AG, Bonn.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. Mai 2020, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Deutsche Telekom AG, Bonn.
Geburtsjahr: 1966
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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Seit 1. Mai 2020
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Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG
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2018-2020
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Stellvertretende Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG
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2014-2018
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Freigestellte Betriebsrätin im Gesamtbetriebsrat der T-Systems International GmbH
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2012-2014
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Mitarbeiterin im Kommunikationsteam beim Geschäftsführer Sales in der T-Systems International GmbH
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2005-2012
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Freigestellte Betriebsrätin in der T-Systems International GmbH
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2002-2005
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Mitarbeiterin im Auftrags- und Servicemanagement der Kundenniederlassung GK Bielefeld
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1999-2002
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Erziehungsurlaub
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1995-1999
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Freigestellte Betriebsrätin beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld
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1993-1995
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Freigestellte Personalrätin beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld
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1991-1993
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Anmeldestelle und Technische Vertriebsberatung beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld
Ausbildung:
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1986-1991
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Einstellung als Nachwuchskraft für den mittleren Fernmeldedienst beim Fernmeldeamt 1 Bielefeld; Abschluss mit der Laufbahnprüfung
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1986
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Allgemeine Hochschulreife am Caroline-von Humboldt-Gymnasium in Minden/ Westfalen
Expertise/Schwerpunkte
- Referentin in der Erwachsenenbildung/Betriebsverfassungsrecht, Risikomanagement
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss
- Prüfungs- und Finanzausschuss
- Personalausschuss
- Vermittlungsausschuss
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH, Bonn