Lebenslauf Margret Suckale
Mitglied des Aufsichtsrats seit 28. September 2017, gewählt bis zur Hauptversammlung 2027, ehemaliges Mitglied des Vorstands der BASF SE, Ludwigshafen.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 28. September 2017, gewählt bis zur Hauptversammlung 2027, ehemaliges Mitglied des Vorstands der BASF SE, Ludwigshafen.
Geburtsjahr: 1956
Geburtsort: Hamburg
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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Seit 2017
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Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten
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2011 - 2017
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Mitglied des Vorstands der BASF SE, verantwortlich für Engineering & Maintenance, Environmental Protection, Health & Safety, European Site & Verbund Management sowie Human Resources, ferner Arbeitsdirektorin der BASF SE und Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen, BASF, Ludwigshafen
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2014 - 2017
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Präsidentin des Bundesarbeitgeberverbandes der Chemie (BAVC), Wiesbaden
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2009 - 2011
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Senior Vice President, Global HR – Executive Management & Development, BASF SE, Ludwigshafen
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2008 - 2009
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Vorstand Personal und Dienstleistungen, Deutsche Bahn Mobility & Logistics AG, Berlin
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2005 - 2008
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Vorstand Personal und Dienstleistungen, Deutsche Bahn AG, Berlin
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2004 - 2005
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Bereichsleiterin Zentrale Stäbe, Deutsche Bahn AG, Berlin
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1997 - 2004
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Bereichsleiterin Zentralbereich Recht, Deutsche Bahn AG, Berlin
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1993 - 1996
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Verschiedene Positionen in Human Resources für Tochtergesellschaften der Mobil Corporation in Europa, zum Beispiel in London/Vereinigtes Königreich, Kopenhagen/Dänemark, Wien/Österreich und Hamburg/Deutschland
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1985 - 1992
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Justiziarin für Marketing, Vertrieb, Vertrags-, Wettbewerbs-, und Kartellrecht, Arbeitsrecht, Supply and Distribution, Mobil Oil AG, Hamburg
Ausbildung:
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2001 - 2002
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Executive Master of European and International Law, Universität St. Gallen, Schweiz
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1999 - 2001
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Executive Master of Business Administration der WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar und der Kellogg School of Management, Illinois/USA
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1985
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2. Juristische Staatsexamen, OLG Hamburg
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1981
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1. Juristisches Staatsexamen, OLG Hamburg
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1975 - 1980
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Studium der Rechtswissenschaften, Universität Hamburg
Expertise/Schwerpunkte:
Führungstätigkeit und Gremienkompetenzen, insbesondere durch Vorstandstätigkeit in zwei Großunternehmen und Führung von Gremienarbeit (z. B. Bundesarbeitgeberverband Chemie).
Kompetenzen im Bereich Personal, insbesondere bei Verfahren zur Identifizierung von Kandidaten in Top Führungspositionen und bei vertraglichen Regelungen mit Führungskräften.
Kompetenzen im Bereich ESG, insbesondere durch Verantwortung für dieses Themengebiet bei einem DAX 30 Unternehmen (einschl. Leitung des Corporate Sustainability Boards) und auf Verbandsebene (Ausschussvorsitz beim Verband der Chemie, VCI)
Regulatorische Kompetenzen, insbesondere bei den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Corporate Governance.
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss
- Personalausschuss
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- DWS Group GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main*
- Heidelberg Materials AG, Heidelberg*
- Infineon Technologies AG, Neubiberg*
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Greiner AG, Kremsmünster, Österreich
* börsennotiert