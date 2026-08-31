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Lebenslauf Margret Suckale

2 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 28. September 2017, gewählt bis zur Hauptversammlung 2027, ehemaliges Mitglied des Vorstands der BASF SE, Ludwigshafen.

BI_Suckale.Margret

Geburtsjahr: 1956
Geburtsort: Hamburg
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2017

Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten

2011 - 2017

Mitglied des Vorstands der BASF SE, verantwortlich für Engineering & Maintenance, Environmental Protection, Health & Safety, European Site & Verbund Management sowie Human Resources, ferner Arbeitsdirektorin der BASF SE und Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen, BASF, Ludwigshafen

2014 - 2017

Präsidentin des Bundesarbeitgeberverbandes der Chemie (BAVC), Wiesbaden

2009 - 2011

Senior Vice President, Global HR – Executive Management & Development, BASF SE, Ludwigshafen

2008 - 2009

Vorstand Personal und Dienstleistungen, Deutsche Bahn Mobility & Logistics AG, Berlin

2005 - 2008

Vorstand Personal und Dienstleistungen, Deutsche Bahn AG, Berlin

2004 - 2005

Bereichsleiterin Zentrale Stäbe, Deutsche Bahn AG, Berlin

1997 - 2004

Bereichsleiterin Zentralbereich Recht, Deutsche Bahn AG, Berlin

1993 - 1996

Verschiedene Positionen in Human Resources für Tochtergesellschaften der Mobil Corporation in Europa, zum Beispiel in London/Vereinigtes Königreich, Kopenhagen/Dänemark, Wien/Österreich und Hamburg/Deutschland

1985 - 1992

Justiziarin für Marketing, Vertrieb, Vertrags-, Wettbewerbs-, und Kartellrecht, Arbeitsrecht, Supply and Distribution, Mobil Oil AG, Hamburg

Ausbildung:

2001 - 2002

Executive Master of European and International Law, Universität St. Gallen, Schweiz

1999 - 2001

Executive Master of Business Administration der WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar und der Kellogg School of Management, Illinois/USA

1985

2. Juristische Staatsexamen, OLG Hamburg

1981

1. Juristisches Staatsexamen, OLG Hamburg

1975 - 1980

Studium der Rechtswissenschaften, Universität Hamburg

Expertise/Schwerpunkte:
Führungstätigkeit und Gremienkompetenzen, insbesondere durch Vorstandstätigkeit in zwei Großunternehmen und Führung von Gremienarbeit (z. B. Bundesarbeitgeberverband Chemie).

Kompetenzen im Bereich Personal, insbesondere bei Verfahren zur Identifizierung von Kandidaten in Top Führungspositionen und bei vertraglichen Regelungen mit Führungskräften.

Kompetenzen im Bereich ESG, insbesondere durch Verantwortung für dieses Themengebiet bei einem DAX 30 Unternehmen (einschl. Leitung des Corporate Sustainability Boards) und auf Verbandsebene (Ausschussvorsitz beim Verband der Chemie, VCI)

Regulatorische Kompetenzen, insbesondere bei den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Corporate Governance.

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss
- Personalausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- DWS Group GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main*
- Heidelberg Materials AG, Heidelberg*
- Infineon Technologies AG, Neubiberg*

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Greiner AG, Kremsmünster, Österreich

* börsennotiert