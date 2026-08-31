Geburtsjahr: 1956

Geburtsort: Hamburg

Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2017 Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten 2011 - 2017 Mitglied des Vorstands der BASF SE, verantwortlich für Engineering & Maintenance, Environmental Protection, Health & Safety, European Site & Verbund Management sowie Human Resources, ferner Arbeitsdirektorin der BASF SE und Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen, BASF, Ludwigshafen 2014 - 2017 Präsidentin des Bundesarbeitgeberverbandes der Chemie (BAVC), Wiesbaden 2009 - 2011 Senior Vice President, Global HR – Executive Management & Development, BASF SE, Ludwigshafen 2008 - 2009 Vorstand Personal und Dienstleistungen, Deutsche Bahn Mobility & Logistics AG, Berlin 2005 - 2008 Vorstand Personal und Dienstleistungen, Deutsche Bahn AG, Berlin 2004 - 2005 Bereichsleiterin Zentrale Stäbe, Deutsche Bahn AG, Berlin 1997 - 2004 Bereichsleiterin Zentralbereich Recht, Deutsche Bahn AG, Berlin 1993 - 1996 Verschiedene Positionen in Human Resources für Tochtergesellschaften der Mobil Corporation in Europa, zum Beispiel in London/Vereinigtes Königreich, Kopenhagen/Dänemark, Wien/Österreich und Hamburg/Deutschland 1985 - 1992 Justiziarin für Marketing, Vertrieb, Vertrags-, Wettbewerbs-, und Kartellrecht, Arbeitsrecht, Supply and Distribution, Mobil Oil AG, Hamburg

Ausbildung:

2001 - 2002 Executive Master of European and International Law, Universität St. Gallen, Schweiz 1999 - 2001 Executive Master of Business Administration der WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar und der Kellogg School of Management, Illinois/USA 1985 2. Juristische Staatsexamen, OLG Hamburg 1981 1. Juristisches Staatsexamen, OLG Hamburg 1975 - 1980 Studium der Rechtswissenschaften, Universität Hamburg

Expertise/Schwerpunkte:

Führungstätigkeit und Gremienkompetenzen, insbesondere durch Vorstandstätigkeit in zwei Großunternehmen und Führung von Gremienarbeit (z. B. Bundesarbeitgeberverband Chemie).

Kompetenzen im Bereich Personal, insbesondere bei Verfahren zur Identifizierung von Kandidaten in Top Führungspositionen und bei vertraglichen Regelungen mit Führungskräften.

Kompetenzen im Bereich ESG, insbesondere durch Verantwortung für dieses Themengebiet bei einem DAX 30 Unternehmen (einschl. Leitung des Corporate Sustainability Boards) und auf Verbandsebene (Ausschussvorsitz beim Verband der Chemie, VCI)

Regulatorische Kompetenzen, insbesondere bei den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Corporate Governance.

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:

- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss

- Personalausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- DWS Group GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main*

- Heidelberg Materials AG, Heidelberg*

- Infineon Technologies AG, Neubiberg*

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Greiner AG, Kremsmünster, Österreich

* börsennotiert