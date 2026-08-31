Geburtsjahr: 1970

Geburtsort: Richmond, Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika

Nationalität: amerikanisch

Beruflicher Werdegang:

2023 – 2024 Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Stellantis N.V., Hoofddorp, Niederlande 2020 – 2023 Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Zaandam, Niederlande 2016 – 2020 Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Recht und IT, Arla Foods amba (Genossenschaft mit beschränkter Haftung), Viby, Dänemark 2014 – 2015 Bereichsleiterin Group Functions Controlling, adidas AG, Herzogenaurach 2011 – 2014 Bereichsleiterin Controlling Marken und Regionen, adidas AG, Herzogenaurach 2008 – 2011 Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, adidas North America Inc., Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika 2004 – 2008 Leiterin Investor Relations und Mergers & Acquisitions, adidas AG, Herzogenaurach 2000 – 2003 Leiterin Investor Relations, adidas AG, Herzogenaurach 1999 – 2000 Direktorin Investor Relations, adidas AG, Herzogenaurach 1998 – 1999 Senior Managerin Investor Relations, BASF SE, Ludwigshafen am Rhein 1995 – 1998 Managerin Investor Relations, Bankgesellschaft Berlin, Berlin 1994 – 1995 Direktorin, Wirtschaftsinformationszentrum, Konsulat der Vereinigten Staaten von Amerika in Deutschland, Berlin

Ausbildung:

2015 Zertifikat Strategy Execution Programme, INSEAD, Fontainebleau, Frankreich 2007 Zertifikat Financial Leadership and Controlling, Universität St. Gallen, Schweiz 1993 – 1997 Diplom, Studium der Volkswirtschaftslehre, Freie Universität Berlin 1988 – 1992 Bachelor, Studium der Volkwirtschaftslehre und Germanistik (double major), University of Arizona, Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika

Expertise/Schwerpunkte

Langjährige Erfahrung als Finanzvorstand in drei Großunternehmen mit leitenden Führungspositionen im In- und Ausland; fundierte Kenntnisse internationaler Kapitalmärkte sowie im Umgang mit globalen institutionellen Investoren und „Investor Relations“; ausgewiesene Expertise in Finanzberichterstattung, Wirtschaftsprüfung, Innovationsfinanzierung und Risikomanagement.

Erfahrung als Aufsichtsratsmitglied sowie als Vorsitzende von Prüfungsausschüssen (Audit Committee Chair) in zwei internationalen Unternehmen.

Kompetenz im Bereich ESG-Performance-Management, Berichterstattung und Zielsetzung, unter anderem durch aktive Mitwirkung in der internationalen Organisation Accounting for Sustainability.

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:

- Prüfungs- und Finanzausschuss