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Lebenslauf Natalie Knight

2 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 9. April 2025, gewählt bis zur Hauptversammlung 2029, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Stellantis N.V., Hoofddorp, Niederlande.

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Geburtsjahr: 1970
Geburtsort: Richmond, Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika
Nationalität: amerikanisch

Beruflicher Werdegang:

2023 – 2024

Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Stellantis N.V., Hoofddorp, Niederlande

2020 – 2023 

Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Zaandam, Niederlande

2016 – 2020

Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Recht und IT, Arla Foods amba (Genossenschaft mit beschränkter Haftung), Viby, Dänemark

2014 – 2015

Bereichsleiterin Group Functions Controlling, adidas AG, Herzogenaurach

2011 – 2014

Bereichsleiterin Controlling Marken und Regionen, adidas AG, Herzogenaurach

2008 – 2011

Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, adidas North America Inc., Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

2004 – 2008

Leiterin Investor Relations und Mergers & Acquisitions, adidas AG, Herzogenaurach

2000 – 2003

Leiterin Investor Relations, adidas AG, Herzogenaurach

1999 – 2000

Direktorin Investor Relations, adidas AG, Herzogenaurach

1998 – 1999

Senior Managerin Investor Relations, BASF SE, Ludwigshafen am Rhein

1995 – 1998

Managerin Investor Relations, Bankgesellschaft Berlin, Berlin

1994 – 1995

Direktorin, Wirtschaftsinformationszentrum, Konsulat der Vereinigten Staaten von Amerika in Deutschland, Berlin

Ausbildung:

2015

Zertifikat Strategy Execution Programme, INSEAD, Fontainebleau, Frankreich 

2007

Zertifikat Financial Leadership and Controlling, Universität St. Gallen, Schweiz

1993 – 1997

Diplom, Studium der Volkswirtschaftslehre, Freie Universität Berlin

1988 – 1992

Bachelor, Studium der Volkwirtschaftslehre und Germanistik (double major), University of Arizona, Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika

Expertise/Schwerpunkte

Langjährige Erfahrung als Finanzvorstand in drei Großunternehmen mit leitenden Führungspositionen im In- und Ausland; fundierte Kenntnisse internationaler Kapitalmärkte sowie im Umgang mit globalen institutionellen Investoren und „Investor Relations“; ausgewiesene Expertise in Finanzberichterstattung, Wirtschaftsprüfung, Innovationsfinanzierung und Risikomanagement.

Erfahrung als Aufsichtsratsmitglied sowie als Vorsitzende von Prüfungsausschüssen (Audit Committee Chair) in zwei internationalen Unternehmen.

Kompetenz im Bereich ESG-Performance-Management, Berichterstattung und Zielsetzung, unter anderem durch aktive Mitwirkung in der internationalen Organisation Accounting for Sustainability.

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss