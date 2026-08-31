Lebenslauf Natalie Knight
Mitglied des Aufsichtsrats seit 9. April 2025, gewählt bis zur Hauptversammlung 2029, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Stellantis N.V., Hoofddorp, Niederlande.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 9. April 2025, gewählt bis zur Hauptversammlung 2029, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Stellantis N.V., Hoofddorp, Niederlande.
Geburtsjahr: 1970
Geburtsort: Richmond, Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika
Nationalität: amerikanisch
Beruflicher Werdegang:
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2023 – 2024
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Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Stellantis N.V., Hoofddorp, Niederlande
|2020 – 2023
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Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Koninklijke Ahold Delhaize N.V., Zaandam, Niederlande
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2016 – 2020
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Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Recht und IT, Arla Foods amba (Genossenschaft mit beschränkter Haftung), Viby, Dänemark
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2014 – 2015
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Bereichsleiterin Group Functions Controlling, adidas AG, Herzogenaurach
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2011 – 2014
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Bereichsleiterin Controlling Marken und Regionen, adidas AG, Herzogenaurach
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2008 – 2011
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Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, adidas North America Inc., Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
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2004 – 2008
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Leiterin Investor Relations und Mergers & Acquisitions, adidas AG, Herzogenaurach
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2000 – 2003
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Leiterin Investor Relations, adidas AG, Herzogenaurach
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1999 – 2000
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Direktorin Investor Relations, adidas AG, Herzogenaurach
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1998 – 1999
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Senior Managerin Investor Relations, BASF SE, Ludwigshafen am Rhein
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1995 – 1998
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Managerin Investor Relations, Bankgesellschaft Berlin, Berlin
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1994 – 1995
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Direktorin, Wirtschaftsinformationszentrum, Konsulat der Vereinigten Staaten von Amerika in Deutschland, Berlin
Ausbildung:
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2015
|Zertifikat Strategy Execution Programme, INSEAD, Fontainebleau, Frankreich
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2007
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Zertifikat Financial Leadership and Controlling, Universität St. Gallen, Schweiz
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1993 – 1997
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Diplom, Studium der Volkswirtschaftslehre, Freie Universität Berlin
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1988 – 1992
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Bachelor, Studium der Volkwirtschaftslehre und Germanistik (double major), University of Arizona, Tucson, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika
Expertise/Schwerpunkte
Langjährige Erfahrung als Finanzvorstand in drei Großunternehmen mit leitenden Führungspositionen im In- und Ausland; fundierte Kenntnisse internationaler Kapitalmärkte sowie im Umgang mit globalen institutionellen Investoren und „Investor Relations“; ausgewiesene Expertise in Finanzberichterstattung, Wirtschaftsprüfung, Innovationsfinanzierung und Risikomanagement.
Erfahrung als Aufsichtsratsmitglied sowie als Vorsitzende von Prüfungsausschüssen (Audit Committee Chair) in zwei internationalen Unternehmen.
Kompetenz im Bereich ESG-Performance-Management, Berichterstattung und Zielsetzung, unter anderem durch aktive Mitwirkung in der internationalen Organisation Accounting for Sustainability.
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss