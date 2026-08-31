2013-heute Freigestellte Betriebsrätin

Telekom Deutschland GmbH Privatkunden

2009-2013 Senior Commercial Management Geschäftskunden IT

Telekom Deutschland GmbH Marketing/Privatkunden

2003-2009 Senior Client Manager mit Auftragsverantwortung für Hosting Business Solutions Projekte

T-Systems Business Services GmbH/T-Systems International GmbH

1998-2003 Senior-Consultant im Vertrieb für CDS-Leistungen in Norddeutschland

T-Systems CSM GmbH/DeTeCSM GmbH

1997-1998 Erfolgreicher Abschluss durch ein Assessment Center zur Großkundenmanagerin für den Branchenvertrieb Dienstleister

Deutsche Telekom Niederlassung Nord

1985-1998 Verschiedene Tätigkeiten als Kundenberaterin für Geschäftskunden, Btx, Datex-J, Nebenstellenanlagen, Datenleitungen