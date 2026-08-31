Lebenslauf Nicole Seelemann-Wandtke
Mitglied des Aufsichtsrats seit 5. Juli 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Mitglied des Betriebsrats des Betriebs Privatkunden der Telekom Deutschland GmbH, Bonn.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 5. Juli 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Mitglied des Betriebsrats des Betriebs Privatkunden der Telekom Deutschland GmbH, Bonn.
Geburtsjahr: 1962
Geburtsort: Kiel
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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2013-heute
|Freigestellte Betriebsrätin
Telekom Deutschland GmbH Privatkunden
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2009-2013
|Senior Commercial Management Geschäftskunden IT
Telekom Deutschland GmbH Marketing/Privatkunden
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2003-2009
|Senior Client Manager mit Auftragsverantwortung für Hosting Business Solutions Projekte
T-Systems Business Services GmbH/T-Systems International GmbH
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1998-2003
|Senior-Consultant im Vertrieb für CDS-Leistungen in Norddeutschland
T-Systems CSM GmbH/DeTeCSM GmbH
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1997-1998
|Erfolgreicher Abschluss durch ein Assessment Center zur Großkundenmanagerin für den Branchenvertrieb Dienstleister
Deutsche Telekom Niederlassung Nord
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1985-1998
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Verschiedene Tätigkeiten als Kundenberaterin für Geschäftskunden, Btx, Datex-J, Nebenstellenanlagen, Datenleitungen
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1979-1985
|Antragsbearbeitung/Beratung in der Anmeldestelle für Fernmeldeeinrichtungen
Deutsche Bundespost Fernmeldeamt Kiel
Expertise/Schwerpunkte:
Konfliktmanagement, Erwachsenenbildung, politische Frauenarbeit
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Personalausschuss
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Telekom Deutschland GmbH, Bonn