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Lebenslauf Nicole Seelemann-Wandtke

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 5. Juli 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Mitglied des Betriebsrats des Betriebs Privatkunden der Telekom Deutschland GmbH, Bonn.

BI_Seelemann-wandtke

Geburtsjahr: 1962
Geburtsort: Kiel
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

2013-heute

Freigestellte Betriebsrätin 
Telekom Deutschland GmbH Privatkunden

2009-2013

Senior Commercial Management Geschäftskunden IT
Telekom Deutschland GmbH Marketing/Privatkunden

2003-2009

Senior Client Manager mit Auftragsverantwortung für Hosting Business Solutions Projekte
T-Systems Business Services GmbH/T-Systems International GmbH

1998-2003

Senior-Consultant im Vertrieb für CDS-Leistungen in Norddeutschland
T-Systems CSM GmbH/DeTeCSM GmbH   

1997-1998

Erfolgreicher Abschluss durch ein Assessment Center zur Großkundenmanagerin für den Branchenvertrieb Dienstleister 
Deutsche Telekom Niederlassung Nord

1985-1998

Verschiedene Tätigkeiten als Kundenberaterin für Geschäftskunden, Btx, Datex-J, Nebenstellenanlagen, Datenleitungen

1979-1985

Antragsbearbeitung/Beratung in der Anmeldestelle für Fernmeldeeinrichtungen
Deutsche Bundespost Fernmeldeamt Kiel

Expertise/Schwerpunkte:
Konfliktmanagement, Erwachsenenbildung, politische Frauenarbeit

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Personalausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Telekom Deutschland GmbH, Bonn