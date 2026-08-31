Lebenslauf Odysseus D. Chatzidis
Mitglied des Aufsichtsrats seit 3. Januar 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats Deutsche Telekom, Bonn.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 3. Januar 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats Deutsche Telekom, Bonn.
Geburtsjahr: 1967
Geburtsort: Stuttgart
Nationalität: griechisch
Beruflicher Werdegang:
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seit 2012
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Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats Deutsche Telekom
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seit 2008
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Mitglied des Europäischen Betriebsrats Deutsche Telekom
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2004-2006
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Freigestellter Vorsitzender T-Systems Betriebsrat TCS/IL Südwest
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seit 2002
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Diverse betriebsrätliche Funktionen in Gesamtbetriebsräten T-Systems
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seit 2000
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Betriebsratsmitglied, DeTeSystem / T-Systems International GmbH
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seit 1996
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Solution Manager/Consultant, T-Systems International GmbH, Stuttgart
- Projektleiter internationaler TK-Projekte
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1994-1996
|Verschiedene Positionen in Unternehmen der IT-Branche
- Software-Engineering
- Produktmanager Networks
Ausbildung:
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1987-1993
|Studium der Elektrotechnik, Universität Stuttgart
Abschluss: Dipl.-Ing. Elektrotechnik
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1987
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Abitur
Expertise/Schwerpunkte
Europäische Betriebsräte, EU Technologie- & Regulierungspolitik, internationale Sozialbeziehungen, Informations-- & Telekommunikations-Technologie, Projektmanagement; EU CSR Directive, Human Rights Due Diligence
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss
- Personalausschuss