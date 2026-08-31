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Lebenslauf Odysseus D. Chatzidis

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 3. Januar 2018, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats Deutsche Telekom, Bonn.

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Geburtsjahr: 1967
Geburtsort: Stuttgart
Nationalität: griechisch

Beruflicher Werdegang:

seit 2012

Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats Deutsche Telekom

seit 2008

Mitglied des Europäischen Betriebsrats Deutsche Telekom

2004-2006

Freigestellter Vorsitzender T-Systems Betriebsrat TCS/IL Südwest

seit 2002

Diverse betriebsrätliche Funktionen in Gesamtbetriebsräten T-Systems

seit 2000

Betriebsratsmitglied, DeTeSystem / T-Systems International GmbH

seit 1996

Solution Manager/Consultant, T-Systems International GmbH, Stuttgart
Systemingenieur, DeTeSystem GmbH, Stuttgart

- Bid- & Projektmanagement
- Projektleiter internationaler TK-Projekte

1994-1996

Verschiedene Positionen in Unternehmen der IT-Branche
- Software-Engineering
- Produktmanager Networks

Ausbildung:

1987-1993

Studium der Elektrotechnik, Universität Stuttgart
Abschluss: Dipl.-Ing. Elektrotechnik

1987

Abitur

Expertise/Schwerpunkte
Europäische Betriebsräte, EU Technologie- & Regulierungspolitik, internationale Sozialbeziehungen, Informations-- & Telekommunikations-Technologie, Projektmanagement; EU CSR Directive, Human Rights Due Diligence

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss
- Personalausschuss