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Lebenslauf Petra Steffi Kreusel

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. Januar 2013, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Senior Vice President, Customer & Public Relations der Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH, Bonn, Konzernbeauftragte Digitale Bildung und Schule der Deutsche Telekom AG, Bonn, Vorsitzende des Unternehmenssprecherausschusses der Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH, Bonn und stellvertretende Vorsitzende des Konzernsprecherausschusses der Deutsche Telekom AG, Bonn.

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Geburtsjahr: 1962
Geburtsort: Chemnitz
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

SVP Customer Public Relations, Konzernbeauftragte Digitale Bildung und Schule

Deutsche Telekom/ T-Systems International GmbH
Acting CFO/VP für 5 Gesellschaften in Osteuropa und Griechenland
VP Controlling International, VP Global Commercial Improvement im Bereich Service
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) / Bayerische Unternehmerverbände
Geschäftsführerin der TRAIN Transfer- und Integration GmbH
Grundig AG, Fürth
Geschäftsführerin der Mypegasus Nürnberger Gesellschaft für Personalentwicklung und Qualifizierung mbH
Geschäftsführerin der Mypegasus Metall und Elektro GmbH
Leiterin Finanzbuchhaltung
Zentralcontrolling/Konzernrechnungslegung
Informationssystemkoordinatorin
Gesellschaft für Computeranwendungen mbH, Nürnberg
Projektmanagement/Projektcontrolling

Ausbildung:

MBA ZfU International Business School und Zentrum für Unternehmensführung in Zürich (CH) in Kooperation mit der Northeastern University of Boston (USA)

Bilanzbuchhalter International (IHK), Fachakademie für Rechnungslegung und Steuerrecht

Bilanzbuchhalter (IHK), Deutsche Angestellten-Akademie

Datenverarbeitungskauffrau (IHK), Control Data Institut, Nürnberg

Expertise/Schwerpunkte:
Controller Akademie, Dr. A. Deyhle, Gauting, Abschluss: Diplom-Controller, Europäische Fernhochschule Hamburg, Abschluss: Der Aufsichtsrat, Institut für Leadership Dynamics (ILP), CH-Bern, Abschluss: Berater für Conflict Management, Rechnungslegung, Abschlussprüfung, Risikomanagement. Kompetenzen in den Bereichen Finanzen und Kontrolle, insbesondere durch Tätigkeiten als Vorsitzende im Hochschulrat bzw. im Kuratorium international ausgerichteter Hochschulen sowie im Vorstand des Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR e.V.).

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH, Bonn