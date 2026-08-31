Geburtsjahr: 1962

Geburtsort: Chemnitz

Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

SVP Customer Public Relations, Konzernbeauftragte Digitale Bildung und Schule Deutsche Telekom/ T-Systems International GmbH

Acting CFO/VP für 5 Gesellschaften in Osteuropa und Griechenland

VP Controlling International, VP Global Commercial Improvement im Bereich Service Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) / Bayerische Unternehmerverbände

Geschäftsführerin der TRAIN Transfer- und Integration GmbH Grundig AG, Fürth

Geschäftsführerin der Mypegasus Nürnberger Gesellschaft für Personalentwicklung und Qualifizierung mbH

Geschäftsführerin der Mypegasus Metall und Elektro GmbH

Leiterin Finanzbuchhaltung

Zentralcontrolling/Konzernrechnungslegung

Informationssystemkoordinatorin Gesellschaft für Computeranwendungen mbH, Nürnberg

Projektmanagement/Projektcontrolling

Ausbildung:

MBA ZfU International Business School und Zentrum für Unternehmensführung in Zürich (CH) in Kooperation mit der Northeastern University of Boston (USA) Bilanzbuchhalter International (IHK), Fachakademie für Rechnungslegung und Steuerrecht Bilanzbuchhalter (IHK), Deutsche Angestellten-Akademie Datenverarbeitungskauffrau (IHK), Control Data Institut, Nürnberg

Expertise/Schwerpunkte:

Controller Akademie, Dr. A. Deyhle, Gauting, Abschluss: Diplom-Controller, Europäische Fernhochschule Hamburg, Abschluss: Der Aufsichtsrat, Institut für Leadership Dynamics (ILP), CH-Bern, Abschluss: Berater für Conflict Management, Rechnungslegung, Abschlussprüfung, Risikomanagement. Kompetenzen in den Bereichen Finanzen und Kontrolle, insbesondere durch Tätigkeiten als Vorsitzende im Hochschulrat bzw. im Kuratorium international ausgerichteter Hochschulen sowie im Vorstand des Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR e.V.).

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:

- Prüfungs- und Finanzausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH, Bonn