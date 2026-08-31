Geburtsjahr: 1962
Geburtsort: Chemnitz
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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SVP Customer Public Relations, Konzernbeauftragte Digitale Bildung und Schule
|Deutsche Telekom/ T-Systems International GmbH
Acting CFO/VP für 5 Gesellschaften in Osteuropa und Griechenland
VP Controlling International, VP Global Commercial Improvement im Bereich Service
|Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) / Bayerische Unternehmerverbände
Geschäftsführerin der TRAIN Transfer- und Integration GmbH
|Grundig AG, Fürth
Geschäftsführerin der Mypegasus Nürnberger Gesellschaft für Personalentwicklung und Qualifizierung mbH
Geschäftsführerin der Mypegasus Metall und Elektro GmbH
Leiterin Finanzbuchhaltung
Zentralcontrolling/Konzernrechnungslegung
Informationssystemkoordinatorin
|Gesellschaft für Computeranwendungen mbH, Nürnberg
Projektmanagement/Projektcontrolling
Ausbildung:
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MBA ZfU International Business School und Zentrum für Unternehmensführung in Zürich (CH) in Kooperation mit der Northeastern University of Boston (USA)
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Bilanzbuchhalter International (IHK), Fachakademie für Rechnungslegung und Steuerrecht
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Bilanzbuchhalter (IHK), Deutsche Angestellten-Akademie
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Datenverarbeitungskauffrau (IHK), Control Data Institut, Nürnberg
Expertise/Schwerpunkte:
Controller Akademie, Dr. A. Deyhle, Gauting, Abschluss: Diplom-Controller, Europäische Fernhochschule Hamburg, Abschluss: Der Aufsichtsrat, Institut für Leadership Dynamics (ILP), CH-Bern, Abschluss: Berater für Conflict Management, Rechnungslegung, Abschlussprüfung, Risikomanagement. Kompetenzen in den Bereichen Finanzen und Kontrolle, insbesondere durch Tätigkeiten als Vorsitzende im Hochschulrat bzw. im Kuratorium international ausgerichteter Hochschulen sowie im Vorstand des Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR e.V.).
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH, Bonn