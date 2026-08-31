Lebenslauf Rachel Empey
Mitglied des Aufsichtsrats seit 9. April 2025, gewählt bis zur Hauptversammlung 2029, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Fresenius Management SE, Bad Homburg vor der Höhe.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 9. April 2025, gewählt bis zur Hauptversammlung 2029, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Fresenius Management SE, Bad Homburg vor der Höhe.
Geburtsjahr: 1976
Geburtsort: Truro, Vereinigtes Königreich
Nationalität: britisch und deutsch
Beruflicher Werdegang:
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Seit 2022
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Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten
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2017 - 2022
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Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Fresenius Management SE, Bad Homburg vor der Höhe (persönlich haftende Gesellschafterin der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg vor der Höhe)
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2016 – 2021
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Non-Executive Director, Inchcape plc, London, Vereinigtes Königreich
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2011 – 2017
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Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Strategie und Innovation, Telefónica Deutschland Holding AG, München
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2014 – 2014
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Co-Vorsitzende des Vorstands, verantwortlich für das operative Geschäft, Telefónica Deutschland Holding AG, München
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2009 – 2011
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Leiterin Controlling, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, München
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2007 – 2009
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Leiterin Group Controlling, Telefónica Europe plc, Slough, Vereinigtes Königreich
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2006 – 2007
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Leiterin Finanzen, Vertrieb & Geschäftskunden, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich
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2006 – 2006
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Leiterin Finanzen, Einkauf von The Link, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich
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2004 – 2006
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Leiterin Finanzen, Indirekte Vertriebskanäle für Verbraucher, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich
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2003 – 2004
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Managerin, Finanzen, Vertrieb, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich
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2002 – 2003
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Kaufmännische Direktorin, Strachan & Henshaw Ltd, Weir Group plc, Bristol, Vereinigtes Königreich
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2000 – 2002
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Wirtschaftsanalystin, Lucent Technologies, Swindon, Vereinigtes Königreich
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1997 – 2000
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Audit Executive, Ernst & Young Ltd., Bristol, Vereinigtes Königreich
Ausbildung:
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2000
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Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
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1994 – 1997
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Master of Arts (Hons), Studium der Mathematischen Wissenschaften (Mathematical Sciences), University of Oxford, Vereinigtes Königreich
Expertise/Schwerpunkte
Internationale Führung, Aufsicht und Corporate Governance Kompetenz durch langjährige Erfahrung in Vorstand, Aufsichtsrat und Prüfungsausschüssen von großen börsennotierten Unternehmen.
Besondere Expertise in den Bereichen Strategie, Digitalisierung, und Telekommunikation, Finanzwesen, Rechnungslegung, Kapitalmärkte und Investor Relations, Rechnungslegung, Abschlussprüfung sowie Risikomanagement und Compliance, als qualifizierte Chartered Accountant (Wirtschaftsprüfer), langjährige CFO sowie Mitglied in den Prüfungsausschüssen der Unternehmen BMW AG, Inchcape plc (2016 - 2022) sowie der ZF Friedrichshafen AG.
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss, Vorsitzende
- Nominierungsausschuss
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München (BMW AG)*
- ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
* börsennotiert