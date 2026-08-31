Geburtsjahr: 1976

Geburtsort: Truro, Vereinigtes Königreich

Nationalität: britisch und deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2022 Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten 2017 - 2022 Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Fresenius Management SE, Bad Homburg vor der Höhe (persönlich haftende Gesellschafterin der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg vor der Höhe) 2016 – 2021 Non-Executive Director, Inchcape plc, London, Vereinigtes Königreich 2011 – 2017 Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Strategie und Innovation, Telefónica Deutschland Holding AG, München 2014 – 2014 Co-Vorsitzende des Vorstands, verantwortlich für das operative Geschäft, Telefónica Deutschland Holding AG, München 2009 – 2011 Leiterin Controlling, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, München 2007 – 2009 Leiterin Group Controlling, Telefónica Europe plc, Slough, Vereinigtes Königreich 2006 – 2007 Leiterin Finanzen, Vertrieb & Geschäftskunden, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich 2006 – 2006 Leiterin Finanzen, Einkauf von The Link, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich 2004 – 2006 Leiterin Finanzen, Indirekte Vertriebskanäle für Verbraucher, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich 2003 – 2004 Managerin, Finanzen, Vertrieb, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich 2002 – 2003 Kaufmännische Direktorin, Strachan & Henshaw Ltd, Weir Group plc, Bristol, Vereinigtes Königreich 2000 – 2002 Wirtschaftsanalystin, Lucent Technologies, Swindon, Vereinigtes Königreich 1997 – 2000 Audit Executive, Ernst & Young Ltd., Bristol, Vereinigtes Königreich

Ausbildung:

2000 Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 1994 – 1997 Master of Arts (Hons), Studium der Mathematischen Wissenschaften (Mathematical Sciences), University of Oxford, Vereinigtes Königreich

Expertise/Schwerpunkte

Internationale Führung, Aufsicht und Corporate Governance Kompetenz durch langjährige Erfahrung in Vorstand, Aufsichtsrat und Prüfungsausschüssen von großen börsennotierten Unternehmen.

Besondere Expertise in den Bereichen Strategie, Digitalisierung, und Telekommunikation, Finanzwesen, Rechnungslegung, Kapitalmärkte und Investor Relations, Rechnungslegung, Abschlussprüfung sowie Risikomanagement und Compliance, als qualifizierte Chartered Accountant (Wirtschaftsprüfer), langjährige CFO sowie Mitglied in den Prüfungsausschüssen der Unternehmen BMW AG, Inchcape plc (2016 - 2022) sowie der ZF Friedrichshafen AG.

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:

- Prüfungs- und Finanzausschuss, Vorsitzende

- Nominierungsausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München (BMW AG)*

- ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen

* börsennotiert