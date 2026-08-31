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Lebenslauf Rachel Empey

2 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 9. April 2025, gewählt bis zur Hauptversammlung 2029, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Fresenius Management SE, Bad Homburg vor der Höhe.

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Geburtsjahr: 1976
Geburtsort: Truro, Vereinigtes Königreich
Nationalität: britisch und deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2022

Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten

2017 - 2022

Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Fresenius Management SE, Bad Homburg vor der Höhe (persönlich haftende Gesellschafterin der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg vor der Höhe)

2016 – 2021

Non-Executive Director, Inchcape plc, London, Vereinigtes Königreich

2011 – 2017

Mitglied des Vorstands, verantwortlich für Finanzen, Strategie und Innovation, Telefónica Deutschland Holding AG, München

2014 – 2014

Co-Vorsitzende des Vorstands, verantwortlich für das operative Geschäft, Telefónica Deutschland Holding AG, München

2009 – 2011

Leiterin Controlling, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, München

2007 – 2009

Leiterin Group Controlling, Telefónica Europe plc, Slough, Vereinigtes Königreich

2006 – 2007

Leiterin Finanzen, Vertrieb & Geschäftskunden, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich

2006 – 2006

Leiterin Finanzen, Einkauf von The Link, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich

2004 – 2006

Leiterin Finanzen, Indirekte Vertriebskanäle für Verbraucher, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich

2003 – 2004

Managerin, Finanzen, Vertrieb, Telefonica o2 UK Ltd., Slough, Vereinigtes Königreich

2002 – 2003

Kaufmännische Direktorin, Strachan & Henshaw Ltd, Weir Group plc, Bristol, Vereinigtes Königreich

2000 – 2002

Wirtschaftsanalystin, Lucent Technologies, Swindon, Vereinigtes Königreich

1997 – 2000

Audit Executive, Ernst & Young Ltd., Bristol, Vereinigtes Königreich

Ausbildung:

2000

Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

1994 – 1997

Master of Arts (Hons), Studium der Mathematischen Wissenschaften (Mathematical Sciences), University of Oxford, Vereinigtes Königreich

Expertise/Schwerpunkte

Internationale Führung, Aufsicht und Corporate Governance Kompetenz durch langjährige Erfahrung in Vorstand, Aufsichtsrat und Prüfungsausschüssen von großen börsennotierten Unternehmen.

Besondere Expertise in den Bereichen Strategie, Digitalisierung, und Telekommunikation, Finanzwesen, Rechnungslegung, Kapitalmärkte und Investor Relations, Rechnungslegung, Abschlussprüfung sowie Risikomanagement und Compliance, als qualifizierte Chartered Accountant (Wirtschaftsprüfer), langjährige CFO sowie Mitglied in den Prüfungsausschüssen der Unternehmen BMW AG, Inchcape plc (2016 - 2022) sowie der ZF Friedrichshafen AG.

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss, Vorsitzende
- Nominierungsausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München (BMW AG)*
- ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
* börsennotiert