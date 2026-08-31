Geburtsjahr: 1966

Geburtsort: Nordhorn

Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2021 Vorsitzender des Vorstands der KfW, Frankfurt am Main 2001 – 2021 Verschiedene Funktionen bei der Citigroup Inc., New York, USA, in Frankfurt am Main,

zuletzt 2020 – 2021: Global (Co-)Head Financial Institutions Group und Mitglied des Global Executive Committee jeweils im Bereich Banking, Capital Markets & Advisory 2010 – 2020: Vorstand der Citigroup Global Markets Deutschland AG (ab 2018 "Citigroup Global Markets Europe AG"), insbesondere 2014 - 2020 als deren Vorstandsvorsitzender und Deutschlandchef 1994 – 2001 Verschiedene Funktionen bei der Deutschen Bank AG, Frankfurt am Main, in Frankfurt am Main und London, GBR (Konzernentwicklung und Group Investments, ab 1999 Managing Director)

Ausbildung:

1990 – 1994 Diplom-Kaufmann, Betriebswirtschaftslehre, Technische Universität Berlin 1986 – 1989 Ausbildung zum Bankkaufmann, Deutsche Bank AG, Nordhorn

Expertise/Schwerpunkte:

- Mitglied in Leitungsgremien internationaler Finanzdienstleiter, Corporate & Investment Banking, Kapitalmärkte, Digitale Transformation, Gremienerfahrung, Risikomanagement

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:

- Prüfungs- und Finanzausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Deutsche Post AG, Bonn*

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- KfW Capital GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, Vorsitzender des Aufsichtsrats**

*börsennotiert

**Konzernmandat