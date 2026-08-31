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Lebenslauf Stefan B. Wintels

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Vorsitzender des Vorstands der KfW, Frankfurt am Main.

BI_220409-Wintels

Geburtsjahr: 1966
Geburtsort: Nordhorn
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2021 

Vorsitzender des Vorstands der KfW, Frankfurt am Main

2001 – 2021

Verschiedene Funktionen bei der Citigroup Inc., New York, USA, in Frankfurt am Main, 
zuletzt  
 

2020 – 2021: Global (Co-)Head Financial Institutions Group und Mitglied des Global Executive Committee jeweils im Bereich Banking, Capital Markets & Advisory

 2010 – 2020:  Vorstand der Citigroup Global Markets Deutschland AG (ab 2018 "Citigroup Global Markets Europe AG"), insbesondere 2014 - 2020 als deren Vorstandsvorsitzender und Deutschlandchef 

1994 – 2001

Verschiedene Funktionen bei der Deutschen Bank AG, Frankfurt am Main, in Frankfurt am Main und London, GBR (Konzernentwicklung und Group Investments, ab 1999 Managing Director)  

Ausbildung:

1990 – 1994

Diplom-Kaufmann, Betriebswirtschaftslehre, Technische Universität Berlin 

1986 – 1989

Ausbildung zum Bankkaufmann, Deutsche Bank AG, Nordhorn

Expertise/Schwerpunkte:
- Mitglied in Leitungsgremien internationaler Finanzdienstleiter, Corporate & Investment Banking, Kapitalmärkte, Digitale Transformation, Gremienerfahrung, Risikomanagement

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Deutsche Post AG, Bonn*

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- KfW Capital GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, Vorsitzender des Aufsichtsrats**

*börsennotiert
**Konzernmandat