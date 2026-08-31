Lebenslauf Stefan B. Wintels
Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Vorsitzender des Vorstands der KfW, Frankfurt am Main.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, gewählt bis zur Hauptversammlung 2030, Vorsitzender des Vorstands der KfW, Frankfurt am Main.
Geburtsjahr: 1966
Geburtsort: Nordhorn
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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Seit 2021
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Vorsitzender des Vorstands der KfW, Frankfurt am Main
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2001 – 2021
|Verschiedene Funktionen bei der Citigroup Inc., New York, USA, in Frankfurt am Main,
zuletzt
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2020 – 2021: Global (Co-)Head Financial Institutions Group und Mitglied des Global Executive Committee jeweils im Bereich Banking, Capital Markets & Advisory
|2010 – 2020: Vorstand der Citigroup Global Markets Deutschland AG (ab 2018 "Citigroup Global Markets Europe AG"), insbesondere 2014 - 2020 als deren Vorstandsvorsitzender und Deutschlandchef
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1994 – 2001
|Verschiedene Funktionen bei der Deutschen Bank AG, Frankfurt am Main, in Frankfurt am Main und London, GBR (Konzernentwicklung und Group Investments, ab 1999 Managing Director)
Ausbildung:
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1990 – 1994
|Diplom-Kaufmann, Betriebswirtschaftslehre, Technische Universität Berlin
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1986 – 1989
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Ausbildung zum Bankkaufmann, Deutsche Bank AG, Nordhorn
Expertise/Schwerpunkte:
- Mitglied in Leitungsgremien internationaler Finanzdienstleiter, Corporate & Investment Banking, Kapitalmärkte, Digitale Transformation, Gremienerfahrung, Risikomanagement
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Deutsche Post AG, Bonn*
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- KfW Capital GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, Vorsitzender des Aufsichtsrats**
*börsennotiert
**Konzernmandat