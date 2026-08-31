Lebenslauf Stefan Ramge
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2. Januar 2025, gewählt bis zur Hauptversammlung 2029, Ministerialdirektor und Abteilungsleiter im Bundesministerium der Finanzen, Berlin.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2. Januar 2025, gewählt bis zur Hauptversammlung 2029, Ministerialdirektor und Abteilungsleiter im Bundesministerium der Finanzen, Berlin.
Geburtsjahr: 1965
Geburtsort: Heidelberg
Nationalität: deutsch und schwedisch
Beruflicher Werdegang:
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seit 07/2018
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Leiter der Abteilung Beteiligungen, Bundesimmobilien und Privatisierungen des Bundesministeriums der Finanzen
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2009 - 2018
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Verschiedene verantwortliche Funktionen im Bundesministerium der Finanzen, darunter Leitungsstab Strategie und politische Planung sowie Leitung der Beteiligungsführung der Deutschen Telekom und anderer Unternehmen mit Bundesbeteiligung
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2007 - 2008
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Leiter der Abteilung Politik, Koordination, Zielgruppen im SPD Parteivorstand
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2002 - 2007
|Leiter des Referates Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsrecht im Bundeskanzleramt
|1999 - 2002
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Leiter der Geschäftsstelle des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit im Bundeskanzleramt
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1997 - 1999
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Referent im Referat Internationale Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsmarktforschung im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
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1992 - 1996
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Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Büroleiter im Bonner Büro der Bundestagsabgeordneten Dr. Konstanze Wegner
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1989 - 1992
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Wissenschaftliche Hilfskraft und Leiter des Büros des Soziologen Lord Ralf Dahrendorf an der Universität Konstanz
Ausbildung:
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1992
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Diplom im Fach Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz
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1986 - 1992
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Studium an der Universität Konstanz (Diplom-Verwaltungswissenschaft)
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1984 - 1986
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Studium an der Universität Mannheim (Diplom-Volkswirtschaft)
Expertise/Schwerpunkte:
Unternehmensstrategie und Beteiligungsmanagement, Telekommunikationsmarkt und -regulierung, Corporate Governance und Nachhaltigkeitsmanagement, Unternehmensfinanzierung und Rechnungslegung, Arbeitsmarkt- und Personalpolitik, Arbeitsrecht und Mitbestimmung, Verwaltungswissenschaft und Volkswirtschaft
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss
- Nominierungsausschuss
- Vermittlungsausschuss
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Berlin
- Bundesdruckerei Gruppe GmbH, Berlin
- Telekom Deutschland GmbH, Bonn