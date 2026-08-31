Geburtsjahr: 1965

Geburtsort: Heidelberg

Nationalität: deutsch und schwedisch

Beruflicher Werdegang:

seit 07/2018 Leiter der Abteilung Beteiligungen, Bundesimmobilien und Privatisierungen des Bundesministeriums der Finanzen 2009 - 2018 Verschiedene verantwortliche Funktionen im Bundesministerium der Finanzen, darunter Leitungsstab Strategie und politische Planung sowie Leitung der Beteiligungsführung der Deutschen Telekom und anderer Unternehmen mit Bundesbeteiligung 2007 - 2008 Leiter der Abteilung Politik, Koordination, Zielgruppen im SPD Parteivorstand 2002 - 2007 Leiter des Referates Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsrecht im Bundeskanzleramt 1999 - 2002 Leiter der Geschäftsstelle des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit im Bundeskanzleramt 1997 - 1999 Referent im Referat Internationale Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsmarktforschung im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1992 - 1996 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Büroleiter im Bonner Büro der Bundestagsabgeordneten Dr. Konstanze Wegner 1989 - 1992 Wissenschaftliche Hilfskraft und Leiter des Büros des Soziologen Lord Ralf Dahrendorf an der Universität Konstanz

Ausbildung:

1992 Diplom im Fach Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz 1986 - 1992 Studium an der Universität Konstanz (Diplom-Verwaltungswissenschaft) 1984 - 1986 Studium an der Universität Mannheim (Diplom-Volkswirtschaft)

Expertise/Schwerpunkte:

Unternehmensstrategie und Beteiligungsmanagement, Telekommunikationsmarkt und -regulierung, Corporate Governance und Nachhaltigkeitsmanagement, Unternehmensfinanzierung und Rechnungslegung, Arbeitsmarkt- und Personalpolitik, Arbeitsrecht und Mitbestimmung, Verwaltungswissenschaft und Volkswirtschaft

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:

- Präsidialausschuss

- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss

- Nominierungsausschuss

- Vermittlungsausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Berlin

- Bundesdruckerei Gruppe GmbH, Berlin

- Telekom Deutschland GmbH, Bonn

