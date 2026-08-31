"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Lebenslauf Stefan Ramge

2 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 2. Januar 2025, gewählt bis zur Hauptversammlung 2029, Ministerialdirektor und Abteilungsleiter im Bundesministerium der Finanzen, Berlin.

BI_Ramge

Geburtsjahr: 1965
Geburtsort: Heidelberg
Nationalität: deutsch und schwedisch

Beruflicher Werdegang:

seit 07/2018

Leiter der Abteilung Beteiligungen, Bundesimmobilien und Privatisierungen des Bundesministeriums der Finanzen

2009 - 2018

Verschiedene verantwortliche Funktionen im Bundesministerium der Finanzen, darunter Leitungsstab Strategie und politische Planung sowie Leitung der Beteiligungsführung der Deutschen Telekom und anderer Unternehmen mit Bundesbeteiligung 

2007 - 2008

Leiter der Abteilung Politik, Koordination, Zielgruppen im SPD Parteivorstand

2002 -  2007

Leiter des Referates Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsrecht im Bundeskanzleramt
1999 - 2002

Leiter der Geschäftsstelle des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit im Bundeskanzleramt

1997 - 1999

Referent im Referat Internationale Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsmarktforschung im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

1992 - 1996

Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Büroleiter im Bonner Büro der Bundestagsabgeordneten Dr. Konstanze Wegner

1989 - 1992

Wissenschaftliche Hilfskraft und Leiter des Büros des Soziologen Lord Ralf Dahrendorf an der Universität Konstanz

Ausbildung:

1992

Diplom im Fach Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz

1986 - 1992

Studium an der Universität Konstanz (Diplom-Verwaltungswissenschaft)

1984 - 1986

Studium an der Universität Mannheim (Diplom-Volkswirtschaft)

Expertise/Schwerpunkte:
Unternehmensstrategie und Beteiligungsmanagement, Telekommunikationsmarkt und -regulierung, Corporate Governance und Nachhaltigkeitsmanagement, Unternehmensfinanzierung und Rechnungslegung, Arbeitsmarkt- und Personalpolitik, Arbeitsrecht und Mitbestimmung, Verwaltungswissenschaft und Volkswirtschaft

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Präsidialausschuss
- Strategie, ESG- und Innovationsausschuss
- Nominierungsausschuss
- Vermittlungsausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Berlin
- Bundesdruckerei Gruppe GmbH, Berlin
- Telekom Deutschland GmbH, Bonn
 