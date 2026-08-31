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Lebenslauf Susanne Schöttke

1 Minute Lesezeit

Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Landesbezirksleiterin Nord ver.di, Lübeck.

BI_220409-Schöttke

Geburtsjahr: 1974
Geburtsort: Lübeck
Nationalität: deutsch

Beruflicher Werdegang:

Seit 2017

Landesbezirksleiterin ver.di Nord
In dieser Tätigkeit Übernahme folgender Funktionen: Mitglied im Aufsichtsrat der Telekom Deutschland GmbH (2019-2022), Mitglied im Aufsichtsrat der T-Systems International GmbH (2018-2019), Mitglied im NDR Rundfunkrat (2018-2022)

2012 - 2017            

Gewerkschaftssekretärin für die Fachbereiche Medien, Kunst und Industrie (ver.di Bezirke Kiel-Plön und Schleswig-Holstein Nordost)

2009 - 2017

Geschäftsführerin (ver.di Bezirk Kiel-Plön)
In dieser Tätigkeit Übernahme folgender Funktionen: 
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel AG (2012 - 2017), Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit (2010 - 2017), Mitglied im Schlichtungsausschuss der IHK (2006 - 2017) sowie Mitglied bzw. Stellv. Mitglied im Berufsbildungsausschuss der IHK (2003 - 2017)

2007 - 2017

Gewerkschaftssekretärin für den Fachbereich Telekommunikation und Informationstechnologie (ver.di LBZ Nord/HH)

2006 – 2009

Stellvertretende Geschäftsführerin im ver.di Bezirk Kiel-Plön

2001-2007

Versch. Funktionen im Jugendbereich der Gewerkschaften ÖTV und ver.di

Ausbildung:

2000 - 2004

Fernuniversität Gesamthochschule Hagen, Studiengang Wirtschafts- und Arbeitsrecht

1996 - 1999

Freie Universität Berlin, Hauptstudium: 
Erziehungswissenschaften, Diplomarbeit zum Thema „Die Deutsche Gewerkschaftsbewegung auf dem Weg ins 21. Jahrhundert – das Modell der Dienstleistungsgewerkschaft als Antwort auf den Wandel der Arbeit“

1994 - 1996

Universität Hamburg, Grundstudium: Erziehungswissenschaften

Expertise/Schwerpunkte:
Arbeits- und Tarifrecht, Personal, Gremien- und Führungskompetenz, Risikomanagement, politische Frauenarbeit

Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss