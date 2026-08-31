Seit 2017 Landesbezirksleiterin ver.di Nord

In dieser Tätigkeit Übernahme folgender Funktionen: Mitglied im Aufsichtsrat der Telekom Deutschland GmbH (2019-2022), Mitglied im Aufsichtsrat der T-Systems International GmbH (2018-2019), Mitglied im NDR Rundfunkrat (2018-2022)

2012 - 2017 Gewerkschaftssekretärin für die Fachbereiche Medien, Kunst und Industrie (ver.di Bezirke Kiel-Plön und Schleswig-Holstein Nordost)

2009 - 2017 Geschäftsführerin (ver.di Bezirk Kiel-Plön)

In dieser Tätigkeit Übernahme folgender Funktionen:

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel AG (2012 - 2017), Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit (2010 - 2017), Mitglied im Schlichtungsausschuss der IHK (2006 - 2017) sowie Mitglied bzw. Stellv. Mitglied im Berufsbildungsausschuss der IHK (2003 - 2017)

2007 - 2017 Gewerkschaftssekretärin für den Fachbereich Telekommunikation und Informationstechnologie (ver.di LBZ Nord/HH)

2006 – 2009 Stellvertretende Geschäftsführerin im ver.di Bezirk Kiel-Plön