Lebenslauf Susanne Schöttke
Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Landesbezirksleiterin Nord ver.di, Lübeck.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 7. April 2022, gewählt bis zur Hauptversammlung 2028, Landesbezirksleiterin Nord ver.di, Lübeck.
Geburtsjahr: 1974
Geburtsort: Lübeck
Nationalität: deutsch
Beruflicher Werdegang:
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Seit 2017
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Landesbezirksleiterin ver.di Nord
|2012 - 2017
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Gewerkschaftssekretärin für die Fachbereiche Medien, Kunst und Industrie (ver.di Bezirke Kiel-Plön und Schleswig-Holstein Nordost)
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2009 - 2017
|Geschäftsführerin (ver.di Bezirk Kiel-Plön)
In dieser Tätigkeit Übernahme folgender Funktionen:
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel AG (2012 - 2017), Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit (2010 - 2017), Mitglied im Schlichtungsausschuss der IHK (2006 - 2017) sowie Mitglied bzw. Stellv. Mitglied im Berufsbildungsausschuss der IHK (2003 - 2017)
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2007 - 2017
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Gewerkschaftssekretärin für den Fachbereich Telekommunikation und Informationstechnologie (ver.di LBZ Nord/HH)
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2006 – 2009
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Stellvertretende Geschäftsführerin im ver.di Bezirk Kiel-Plön
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2001-2007
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Versch. Funktionen im Jugendbereich der Gewerkschaften ÖTV und ver.di
Ausbildung:
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2000 - 2004
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Fernuniversität Gesamthochschule Hagen, Studiengang Wirtschafts- und Arbeitsrecht
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1996 - 1999
|Freie Universität Berlin, Hauptstudium:
Erziehungswissenschaften, Diplomarbeit zum Thema „Die Deutsche Gewerkschaftsbewegung auf dem Weg ins 21. Jahrhundert – das Modell der Dienstleistungsgewerkschaft als Antwort auf den Wandel der Arbeit“
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1994 - 1996
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Universität Hamburg, Grundstudium: Erziehungswissenschaften
Expertise/Schwerpunkte:
Arbeits- und Tarifrecht, Personal, Gremien- und Führungskompetenz, Risikomanagement, politische Frauenarbeit
Ausschussmitgliedschaften Aufsichtsrat Deutsche Telekom:
- Prüfungs- und Finanzausschuss