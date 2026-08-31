Satzung
Die Satzung der Deutschen Telekom AG gibt Aufschluss über wichtige Indikatoren der Aktiengesellschaft, wie etwa die Höhe des Grundkapitals oder die Bestimmungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung.
Die Satzung der Deutschen Telekom AG gibt Aufschluss über wichtige Indikatoren der Aktiengesellschaft, wie etwa die Höhe des Grundkapitals oder die Bestimmungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung.
Das Aktiengesetz schreibt für Aktiengesellschaften eine Satzung vor. Wir möchten Sie über den aktuellen Stand der Satzung der Deutschen Telekom AG informieren.
Folgende gesetzlichen Regelungen sind für bestehende Aktiengesellschaften maßgeblich:
"§ 23 Aktiengesetz (AktG): Feststellung der Satzung" lautet:
(3) Die Satzung muss bestimmen: