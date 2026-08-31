Das Aktiengesetz schreibt für Aktiengesellschaften eine Satzung vor. Wir möchten Sie über den aktuellen Stand der Satzung der Deutschen Telekom AG informieren.

Folgende gesetzlichen Regelungen sind für bestehende Aktiengesellschaften maßgeblich:

"§ 23 Aktiengesetz (AktG): Feststellung der Satzung" lautet:

(3) Die Satzung muss bestimmen: