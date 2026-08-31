Die Telekom will ihren Beitrag dazu leisten, dass Deutschland flächendeckend mit Glasfaser versorgt sein wird. Dafür bauen wir mehr aus als jedes andere Telekommunikationsunternehmen in Deutschland. Jeden Tag.

Die Hauptschlagadern des Telekom-Netzes bestehen bereits längst aus Glasfaser. Mit mehr als 800.000 Kilometern ist es das größte Netz seiner Art in Europa. Mehr als 12,7 Millionen Haushalte in Deutschland können inzwischen einen gigabitfähigen Anschluss im Netz der Telekom buchen. Allein 2025 kamen 2,7 Millionen neue Haushalte und Unternehmensstandorte dazu. Die Telekom steckt in den kommenden drei Jahren weitere 800 Millionen Euro in den Glasfaserausbau - zusätzlich zu den bestehenden Investitionen. Insgesamt investiert das Unternehmen 30 Milliarden Euro bis 2030.

Die Zahl der aktivierten Glasfaseranschlüsse wächst jedes Quartal. Insgesamt haben sich 2025 mehr als 580.000 neue Haushalte und Unternehmen für Glasfaser entschieden. Ziel für 2026 ist es, dass diese Zahl noch einmal deutlich ansteigt. 2027 soll der Zuwachs eine Million neue Kundinnen und Kunden betragen.

Über 37 Millionen Haushalte und Unternehmen haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Über 32 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

Neue Maßstäbe im Mobilfunk

Auch im Mobilfunk hat die Telekom die Nase vorn und bietet ihren Kundinnen und Kunden eine überragende Netzqualität. Für das Kundenerlebnis ist es wichtig, dass das Mobilfunknetz der Telekom zum „Überall-Netz“ wird. Mehr als 99 Prozent der Menschen in Deutschland sind bereits mit 5G versorgt. Nun geht es um die Versorgung der Fläche. Schon jetzt hat die Telekom bundesweit die mit Abstand größte 5G-Flächenversorgung mit annähernd 90 Prozent. In den nächsten vier Jahren will das Unternehmen die Flächenversorgung um weitere vier Prozent steigern.

Allein 2025 hat die Telekom 1.000 neue Standorte in Betrieb genommen. Der konsequente Ausbau spiegelt sich in zahlreichen Siegen bei diversen Netztests wider. So konnte die Telekom in den vergangenen Jahren die renommierten Netz- und Servicetests allesamt für sich entscheiden. Darunter Fokus Money, CHIP, Computer Bild und connect. Für das Netz der Telekom hat die Fachzeitschrift Connect die Kategorie “überragend” eingeführt.

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige und einzigartige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl.

Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und sieben Tage Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die telekomeigene TV-Box MagentaTV One sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden.

Sales & Service

Das Sales- und Vertriebsgeschäft haben wir gebündelt, um Kundenanliegen noch schneller und besser lösen zu können. Die Telekom setzt dabei auf einen Kanal Mix: Kundinnen und Kunden können vor Ort in den Telekom Shops Produkte buchen und sich beraten lassen.

Mit unserer kostenlosen Hotline 0800 330 1000 sind wir rund um die Uhr zu erreichen. Und via App, Live Chat oder über unsere Website kann man jederzeit mit unserem Service und Vertrieb in Kontakt treten, sich informieren und Tarife und Produkte buchen.

Unser Kundenservice ist TÜV-geprüft und vielfach ausgezeichnet. Auch unsere Shops sind für ihr innovatives und nachhaltiges Design vielfach prämiert und bieten Beratung, Technologie und Entertainment unter einem Dach.