Geschäftserfolg und Engagement der Mitarbeitenden als Treiber höchster Kundenzufriedenheit

Das Engagement von Hrvatski Telekom für kontinuierliche Innovation, die Einführung neuer Netzgenerationen sowie die Verbesserung von Netzqualität, Produktangebot und Vertriebskanälen spiegelt sich in der marktführenden Kundenerfahrung im Privat- und Geschäftskundensegment wider. Gleichzeitig ist Hrvatski Telekom die beliebteste Telekommunikationsmarke in Kroatien und bestätigt damit seine Position als führender und vertrauenswürdigster Anbieter im Markt. Diese Entwicklung wird durch ein hohes Engagement der Mitarbeitenden sowie die Stellung des Unternehmens als einer der attraktivsten Arbeitgeber im Markt ermöglicht.

Technologie- und Innovationsführer

Das Setzen von Branchenstandards ist zentraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit von Hrvatski Telekom. MAXtv, gestartet im Jahr 2006, war die erste IPTV-Plattform innerhalb der Deutschen Telekom Gruppe. Das 5G-Campusnetz „Rijeka Gateway“ wurde bei den European Digital Connectivity Awards 2025 der Europäischen Kommission als eines der innovativsten Konnektivitätsprojekte Europas ausgezeichnet. Das Projekt „NextGen 5G Airports“, bei dem Hrvatski Telekom als Mobilfunknetzbetreiber und Konsortialführer fungiert, wurde für eine Förderung im Rahmen der „Connecting Europe Facility“ ausgewählt und ist erst das vierte Flughafeninfrastrukturprojekt mit dieser Förderung.

Die HT Group wird dafür anerkannt, Unternehmen und den öffentlichen Sektor mit einem breiten Spektrum moderner ICT-Lösungen in den Bereichen Cloud, Cybersicherheit, Rechenzentren, Internet der Dinge und Smart Cities zu versorgen. Künstliche Intelligenz ist ein zunehmend wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Angesichts der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Netzen und Rechenkapazitäten positionieren kontinuierliche Investitionen in Glasfaser, 5G und Rechenzentrumsinfrastruktur Hrvatski Telekom im Zentrum eines KI-getriebenen Ökosystems.

Nachhaltiges Wachstum und Entwicklung

Durch sein konsequentes Engagement für Nachhaltigkeit übernimmt Hrvatski Telekom eine Vorbildrolle bei der Umsetzung ambitionierter ESG-Ziele. Das Unternehmen bezieht seit 2021 seinen Strom vollständig aus erneuerbaren Energiequellen und hat den ersten virtuellen Stromabnahmevertrag (vPPA) in Kroatien abgeschlossen. Es ist für seine Programme zur digitalen Teilhabe und zum Klimaschutz anerkannt und wurde fünf Jahre in Folge mit dem nationalen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Zudem war Hrvatski Telekom das erste Unternehmen in Kroatien, das nach einer umfassenden Prüfung das HRIO-Zertifikat für nachhaltige Geschäftspraktiken erhielt.

Darüber hinaus erhielt das Unternehmen zahlreiche lokale und internationale Auszeichnungen für Unternehmensführung, Börsenperformance sowie für vorbildliche Praktiken in den Bereichen gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit. Zudem ist Hrvatski Telekom das einzige kroatische Unternehmen, das jemals in die Liste der „World’s Most Ethical Companies“ aufgenommen wurde.