Digitale Infrastruktur und Innovation als Wachstumstreiber

Aufbauend auf seiner starken Telekommunikationsbasis hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter innovativer digitaler Dienste und Lösungen entwickelt. Als Teil der Deutsche Telekom stellt es zuverlässige Verbindungen, fortschrittliche digitale Lösungen bereit und unterstützt die digitale Transformation sowie die Verringerung der digitalen Kluft.

Die Stärke des Unternehmens liegt in seinem Netz, mit kontinuierlichen Investitionen in Kapazität, Abdeckung und Leistungsfähigkeit. Durch nachhaltige Investitionen in Infrastruktur und digitale Innovation behauptet Crnogorski Telekom seine Position als Anbieter mit dem größten 5G-Netz und dem schnellsten Glasfaserinternet in Montenegro.

Das Unternehmen verzeichnet ein kontinuierliches Geschäftswachstum, getragen von anhaltenden Investitionen und einer starken mehrjährigen Leistungsbilanz. Es nimmt eine führende Position bei der Kundenzufriedenheit ein, was das Vertrauen der Kundinnen und eine hohe Qualität der Kundenerfahrung widerspiegelt. Gleichzeitig fördert es eine leistungsorientierte Unternehmenskultur und die Bindung der Mitarbeiterinnen als zentrale Treiber für die langfristige Entwicklung.

Als Teil der Deutsche Telekom integriert Crnogorski Telekom Nachhaltigkeitsprinzipien in Strategie und Geschäftstätigkeit und verankert ESG-Standards im gesamten Unternehmen und in seinen Entscheidungsprozessen – mit einem klaren Fokus auf digitale Teilhabe, Umweltverantwortung und gesellschaftliche Wirkung.