Als Teil der Deutsche Telekom seit dem Jahr zweitausendeins treibt Makedonski Telekom die Digitalisierung voran und schafft nachhaltigen Mehrwert, indem es Menschen sowie Unternehmen mit modernen Technologien und zuverlässigen Dienstleistungen vernetzt.

Das Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot für Privatkundinnen und Privatkunden sowie Geschäftskundinnen und Geschäftskunden: mobile und stationäre Telefonie, Daten- und Internetdienste, kombinierte Angebote, digitales Fernsehen sowie fortschrittliche Cloud- und Informations- und Kommunikationstechnologie-Lösungen. Der Fokus auf ein hochwertiges Kundenerlebnis sorgt für eine hohe Zufriedenheit in beiden Bereichen.

Netz: Technologien der nächsten Generation

Makedonski Telekom verfügt über das beste und schnellste Netz im Land, bestätigt durch fortlaufende Auszeichnungen unabhängiger Branchenvergleiche. Grundlage sind langfristige Investitionen in Ausbau, Modernisierung und neue Technologien.

Das 5G-Netz deckt siebenundneunzig Prozent der Bevölkerung ab und bietet in nahezu allen Städten Geschwindigkeiten im Gigabit-Bereich. Zudem ist das Unternehmen klar führend beim Ausbau der Glasfaserinfrastruktur mit einer Reichweite von sechzig Prozent der Haushalte – nahezu doppelt so viel wie alle anderen Anbieter zusammen.

Über die technologische Führungsrolle hinaus übernimmt das Unternehmen Verantwortung für die digitale Transformation des Landes und setzt sich für eine inklusive und gleichberechtigte digitale Gesellschaft ein.