Speed-Leadership

Magenta betreibt eines der modernsten Breitband- und Mobilfunknetze Österreichs und bietet ultraschnelle Konnektivität über Hybrid-Fibre-Coax (HFC), Glasfaser sowie ein leistungsstarkes 4G- und 5G-Mobilfunknetz. Parallel betreibt Magenta gemeinsam mit dem Investor Meridiam die größte private Glasfaser-Partnerschaft Österreichs, um die Zahl der Gigabit-Anschlüsse bis 2030 auf 2,1 Millionen zu erhöhen.

In unabhängigen Tests überzeugt Magenta regelmäßig: Der Anbieter ist Seriensieger bei renommierten Netztests wie beim Ookla® Speedtest Awards™ sowie beim connect Test. Im Festnetz-Internet erreicht Magenta sogar den vierfachen Speed des nationalen Wettbewerbs. Diese Ergebnisse unterstreichen die starke Wettbewerbsposition des Unternehmens.

Technologieführer in Österreich

Das Engagement für Zukunftstechnologien zeigt sich auch in der Pionierrolle, die Magenta Telekom regelmäßig einnimmt. So zählte das Unternehmen nicht nur bei der Einführung von 5G im Frühjahr 2019 europaweit zu den Vorreitern, sondern setzte auch mit der Inbetriebnahme von 5G-Kliniken im österreichischen Burgenland international Akzente.

Zudem stellte Magenta mehrmals beeindruckende Speed-Rekorde auf: Nach früheren Spitzenwerten von 10 Gigabit pro Sekunde über 5G-Advanced erzielte Magenta im Dezember 2025 schließlich eine Bandbreite von 50 Gigabit pro Sekunde: Bei Idealbedingungen dauert der Download eines 4K-Films damit nur noch eine Sekunde. Als erster nationaler Anbieter macht der Komplettanbieter die Bundeshauptstadt kurz darauf zur Multi-Gigabit-City: Seit Februar 2026 surfen in Wien die ersten Unternehmen mit 2 Gbit/s im Festnetz‑Internet.

Angebote für Privat- und Geschäftskund*innen

Magenta Telekom erreicht mit seinem Mobilfunk-Netz eine Abdeckung von mehr als 99 Prozent der Bevölkerung. Mit seinem HFC-Netz liefert das Unternehmen Glasfaser-Power an 1,6 Millionen Haushalte im ganzen Land. Ergänzt wird das Portfolio um die Entertainmentplattform Magenta TV.

Für Geschäftskundinnen und -kunden bietet Magenta Komplettlösungen, Glasfaser-Internet und Festnetz-Telefonie aus einer Hand und verfügt über alle Internet-Technologien und Digitalisierungslösungen. In seinem Mobilfunknetz bietet Magenta ein spezielles Netz für das Internet der Dinge (Narrowband-IoT und LTE-M).

Der digitale Partner für die Menschen in Österreich

Die Kundinnen und Kunden in Österreich haben mit Magenta einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Komplettanbieter an ihrer Seite. Die Mission des Unternehmens reicht weit über die digitale Vernetzung hinaus und umfasst auch Security-Angebote für Private und Unternehmen. Zudem gibt Magenta seinen Kundnnen und Kunden über die Mein Magenta App breiten Zugang zu KI-Tools. Zusätzliche Vergünstigungen und Gewinnspiele warten in der Vorteilswelt Magenta Moments, die bereits mehr als 700.000 Kundinnen und Kunden in Österreich nutzen.

“One T” für Österreich

Magenta Telekom, T-Systems, Telekom Security und Deutsche Telekom Global Business (DTGBS) bündeln in Österreich ihre Kräfte – mit einem klaren Ziel: mehr gemeinsame Marktwirkung, höhere Effizienz und nachhaltiges Wachstum im Geschäftskundenbereich. Die Großkundensparte T-Systems ist einer der weltweit führenden Dienstleister für IT- und Digitalisierungslösungen. T-Systems bietet integrierte Lösungen für den sicheren Betrieb von IT-Infrastrukturen, die Transformation in die Cloud, KI, Security, Multi-Cloud-Plattformen und Software bis hin zu umfassenden Digitalisierungsprojekten. Grundlage dafür sind globale Reichweite für Festnetz- und Mobilfunk der Deutschen Telekom, hochsichere Rechenzentren, ein umfassendes Cloud-Ökosystem mit führenden Partnern sowie höchste Sicherheit, Souveränität und Zero-Outage-Qualität. Zu den Fokusbranchen gehören Automotive, Fertigungsindustrie, Handel und Logistik, öffentlicher Verkehr sowie der Finanzsektor, das Gesundheitswesen und die öffentliche Hand.