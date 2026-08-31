Drei Jahrzehnte Innovation haben es ermöglicht, Lösungen zu entwickeln, die den Alltag und Geschäftsprozesse einfacher, intelligenter und stärker vernetzt machen. Heute steht T-Mobile Polska für fortschrittliche Technologien, die alle Lebens- und Geschäftsbereiche unterstützen und vor allem mehr als 13,5 Millionen Mobilfunk- sowie 500.000 Festnetzkund*innen verbinden.

Mit einem Portfolio aus Glasfaserinfrastruktur, kombinierten Diensten, einem landesweiten 5G-Netz, Unterhaltungsangeboten, Cloud-Lösungen, Rechenzentren und Cybersicherheitsdiensten für Privat- und Geschäftskundinnen baut T-Mobile Polska sein starkes Netzwerk innovativer Technologien und Angebote kontinuierlich aus. Die Produkte werden gezielt an den Bedürfnissen der Kundinnen ausgerichtet und bieten Zugang zu Werkzeugen, die ein Leben, Arbeiten und Wachstum ohne Einschränkungen ermöglichen. Für den privaten Bereich bietet T-Mobile Polska umfassende Lösungen für zuhause, die alle Dienste nahtlos, komfortabel und aus einer Hand verfügbar machen.

Geschäftslösungen, die Wachstum beschleunigen

T-Mobile Polska schafft ein digitales Umfeld, das polnische Unternehmen beim Skalieren und Innovieren unterstützt. Organisationen werden in jeder Phase ihrer digitalen Transformation begleitet – mit einem vollständigen Portfolio aus Informations- und Kommunikationstechnologie-Netzen, Festnetz- und Mobilfunkverbindungen, Cybersicherheit, Cloud- und Rechenzentrumstechnologien, großen Datenmengen-Analysen, Lösungen für vernetzte Städte und dem Internet der Dinge.

Mit sechs hochmodernen Rechenzentren, 37.000 Kilometern Glasfaserinfrastruktur und einem leistungsfähigen Sicherheits- und Überwachungszentrum bietet T-Mobile Polska Unternehmen zuverlässige, sichere und zukunftsfähige Dienste, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.