Die Slovak Telekom Group besteht aus der Muttergesellschaft Slovak Telekom und ihren Tochtergesellschaften, die umfassende Telekommunikationsdienste, Inhalte und IT-Dienste für Privatpersonen, Haushalte und Firmenkunden anbieten. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia bietet zudem IKT-Lösungen für die globalen Firmenkunden der Deutschen Telekom Gruppe.Die Slovak Telekom Group besteht aus der Muttergesellschaft Slovak Telekom und ihren Tochtergesellschaften, die umfassende Telekommunikationsdienste, Inhalte und IT-Dienste für Privatpersonen, Haushalte und Firmenkunden anbieten. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia bietet zudem IKT-Lösungen für die globalen Firmenkunden der Deutschen Telekom Gruppe.

Angebote für Verbraucher

Slovak Telekom ist der führende Akteur auf dem Telekommunikationsmarkt und bietet Endkunden umfassende Festnetz- und Mobilfunkdienste unter der Marke Telekom an. Das Festnetzangebot von Slovak Telekom umfasst Internetzugang, TV und Sprachdienste, die über Glasfaser- und Metallnetze für Haushalte in der gesamten Slowakei bereitgestellt werden.

Angebote für Geschäftskunden

Das Unternehmen bietet seinen Geschäftskunden umfassende Dienste, einschließlich mobiler Sprach- und Datentarife, Internetzugang und TV-Dienste für Unternehmer, KMU und Konzerne. Außerdem steht es für erstklassige IoT- und Cloud-Dienste, Datenspeicherung, Computernetzwerke, Cybersicherheitsdienste und Smarty City-Lösungen für Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor.

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia ist ein dynamischer Akteur im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT). Das Unternehmen ist aus T-Systems Slovakia hervorgegangen und besteht aus zwei juristischen Einheiten, die unter derselben Marke auftreten. Die erste, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, ist für das Dienstleistungsportfolio der ehemaligen T-Systems Slovakia verantwortlich. Die andere rechtliche Einheit, Telekom IT & Telecommunications Slovakia, konzentriert sich auf die Bereitstellung von Telekommunikations- und IT-Dienstleistungen für die Deutsche Telekom AG und ihre Kunden.

