T-Mobile bietet einen einfachen und attraktiven Zugang zu modernen Kommunikationsdiensten, darunter Mobilfunknetze sowie Festnetz- und Glasfaserinternet, ergänzt durch TV-Angebote über IPTV. Der Fokus auf ein optimales Kundenerlebnis führt zu einem kontinuierlich wachsenden Kundenstamm. Gleichzeitig investiert das Unternehmen konsequent in den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur.

Eine der strategischen Prioritäten des Unternehmens ist verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften. Im Rahmen seiner ESG-Agenda konzentriert sich T-Mobile seit langem auf Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Stärkung der digitalen Kompetenzen der tschechischen Bevölkerung. Der Betreiber unterstützt gezielt gemeinnützige Organisationen und benachteiligte Gruppen und leistet Hilfe in Notfällen.

Angebote für Geschäftskunden

T-Mobile ist ein verlässlicher Partner für Unternehmen jeder Größe und hat seine Rolle bei der Digitalisierung von Wirtschaft, Industrie und öffentlicher Verwaltung deutlich ausgebaut. T Business, die Geschäftskundensparte von T-Mobile Tschechien, adressiert die steigende Nachfrage nach sicherer und zuverlässiger mobiler und festnetzbasierter Konnektivität, fortschrittlichen Cloud-Lösungen sowie umfassenden Cybersicherheitsleistungen, unterstützt durch ISO-zertifizierte Prozesse und SOC 2 Type II-Standards.

Zudem hat das Unternehmen das Festnetz-Service-Modell modernisiert, Lieferzeiten deutlich verkürzt und den Zugang zu professionellen Internet- und betreuten IT-Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen erleichtert.

Ein zentraler Innovationsbereich sind private 5G-Campusnetze, bei denen T Business mit führenden technischen Universitäten, Industriepartnern, öffentlichen Institutionen und Technologieunternehmen zusammenarbeitet. Durch diese Initiativen stärkt T Business die Digitalisierung von Produktion, Logistik, Gesundheitswesen, Forschung, jungen Unternehmen sowie Umweltprojekten in der Tschechischen Republik und ermöglicht Organisationen, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu arbeiten.